Томатний сік: рецепти на будь-який смак

У томатному соку багато вітамінів та мікроелементів, корисних для нервової, серцево-судинної та травної системи, а також клітковини. Тому варто знати рецепт томатного соку не тільки у свіжому, але й у консервованому вигляді, щоб регулярно вживати його навіть взимку.

Підготовка до приготування соку

Бажано брати не пізні сорти томатів із високим рівнем соковитості. До перероблення придатні навіть перезрілі та давлені плоди. Визначити рівень якості та смаку можна, обравши кілька з різних ящиків.

Не рекомендується використовувати для приготування томатного соку помідори сорту «Сливка».

Врахуйте, що з 1 кг томатів виходить у середньому 800-900 мл напою.

Перед переробленням помідори добре миють проточною водою та максимально просушують.

Рецепт традиційний

Для приготування цього сока візьміть:

соковиті томати – 3 кг;

сіль;

чорний перець горошок.

Перекручені томати помістіть у каструлю та поставте на повільний вогонь. Томатний сік повинен кипіти не менш ніж 15 хвилин. Під час закипання не забувайте знімати рясну піну. Вона не потрібна. Після завершення процесу додайте в томатний сік сіль та перець горошком на смак. Хтось додає і лавровий лист.

У гарячі стерилізовані банки розливаємо сік і закочуємо кришками.

Рецепт для гурманів

В цьому випадку смак томатного соку буде покращеним за допомогою селери. Для приготування знадобиться:

стиглі томати – 3 кг;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

6 черешків селери;

перець горошком.

Вимиті та підсушені томати переробляємо зручним способом та заливаємо сік у каструлю. Після того, як він покипить хвилин 15, додаємо подрібнені черешки селери. Сік повинен кипіти ще 5 хвилин. Після чого його доводять до смаку сіллю та запашним перцем. Готовий напій закладають у стерилізовані банки.

Рецепт найпростіший

Цей сік готують просто із томатної пасти. Він не буде настільки багатий на вітаміни та мікроелементи, але дозволить швидко насолодитися напоєм.

Для приготування такого соку знадобиться:

томатна паста – 50 г;

вода – 150 мл;

сіль та перець на смак.

Томатну пасту просто змішують з водою і доводять напій до смаку за допомогою спецій. Такий сік готують безпосередньо перед вживанням. Зауважте, що консервувати його немає сенсу.

Натуральний томатний сік – це джерело вітамінів, його можна використовувати взимку для приготування борщу, лечо, фаршированого перцю та інших страв.

Джерело: Блог Comfy