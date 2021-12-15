Тиски из швеллера своими руками

Совсем не обязательно приобретать тиски в магазине. Достаточно купить качественный швеллер и приложить не так много усилий.

Они прослужат также долго, но будут стоить в разы дешевле. Их вес будет меньше, но все необходимые функции будут выполнены на должном уровне.

Важные нюансы

Вы без проблем замените промышленные тиски для слесарных работ аналогом. Его легко изготовить своими руками из уголков или таврового профиля на базе швеллера нужных габаритов. Узнать, какая цена сейчас актуальна на швеллер 16 цена за метр, несложно.

Конструктивные особенности тисков

В качестве базы любых тисков служит станина. Она надежно крепится на поверхности верстака. Вдоль нее происходит перемещение движущейся части инструмента. Управляющие функции выполняют прочной осью болтового типа. В движение она приводится перекладиной поперечной. Она вставлена строго в самый торец ходового болта и всегда обращена к мастеру, что работает с тисками.

Материалы и инструменты для успешной работы

Вам не обойтись без материалов:

болты с гайками от М10;

кусок швеллера;

один тавровый профиль или пара уголков;

шпилька или винт от М15 несколько гаек нужного размера;

пластина из качественной стали с толщиной от 5 мм;

прут стальной от 1 см диаметром.

Инструменты для работы:

аппарат для сварки, желательно инвенторный;

электроды;

линейка или угольник с углом в 900;

болгарки и шлифовальные и отрезные диски по металлу к ней;

рулетка с мерной лентой;

карандаш или маркер для строительных работ;

дрель и сверла для работы по металлу;

пара разводных ключей (для гаек и болтов с максимальным размером вращаемой части 25-30 мм).

Пошаговая инструкция

Потребуется создать простейший чертеж, чтобы все сделать правильно, и строго следовать его параметрам.

Распилите швеллер, уголок и пластину по разметке. Пластина должна быть в 1,5 раза длиннее уголка и швеллера.

Из металлического листа надо изготовить дополнительную деталь. Она должна совпадать с высотой и шириной выбранных габаритов швеллера. Его надо приварить к одному из торцов основы.

В середине приваренной детали болгаркой производят специальный пропил для ходовой шпильки. Винт будет вращаться без затруднений.

Потом надо высверлить проушину, куда будет установлен ворот, и вставляют пруток.

С концов надо приварить несколько шайб либо гайку. Вы получите аналог винта промышленных тисков.

После того как убедитесь, что работе ворота ничего не мешает, можно с внутренней стороны швеллера приварить две гайки для стопора. Они должны располагаться близко друг к другу вдоль продольной средней линии несущего элемента в виде швеллера.

Вставляют ходовой винт и производят прокрутку для ввинчивания гаек. Ходу не должно мешать ничего.

Далее изготавливают установку зажимных плоскостей. К большой пластине надо приварить уголки. Перемещению швеллера не должно возникать препятствий. Следите, чтобы они располагались по центральной оси пластины стопора.

Обе основы тисков готовы.

Из остатков пластины изготовьте плоскости зажимов. Их лучше сварить из двух или трех отрезков полосы для большей надежности и долговечности. При полном закручивании винта их смыкание должно гарантировать, что зазоров не будет.

Все соединения на резьбе надо смазать посредством солидола или литола. Это гарантирует защиту от коррозии и преждевременного износа. По мере необходимости данную процедуру следует повторять.

Опорную пластину оснащают отверстиями для крепления болтами на верстаке, чтобы избежать возможных травм.