Теплиці: як купити у Львові та області

Вирощування овочів, ягід, квітів можна оптимізувати, якщо придбати спеціальну теплицю. Конструкція забезпечує рослинам оптимальні умови зростання, покращує якість продукції, підвищує врожайність.

Якщо вам потрібно купити теплицю у Львівській області, скористайтесь пропозиціями від виробників. Ви зекономите гроші та час, отримаєте якісні товари з офіційними гарантіями, щоб мати змогу вирощувати врожаї в будь-який сезон, в різних кліматичних умовах.

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Особливості теплиць з металевими каркасами

Сьогодні більшість фермерів віддають перевагу теплицям з металевим каркасом. Вибір ґрунтується на кількох перевагах конструкцій, серед яких відзначають:

універсальність. Теплиці покривають плівкою або листами полікарбонату, застосовують для вирощування різних видів рослин — овочів, ягід, зелені, фруктів, декоративних квітів;

стійкість до негативного впливу зовнішніх факторів — опади, температурні перепади, ультрафіолет, обмерзання, сильний вітер, підвищена вологість;

легкість у монтуванні. Якщо теплиця невелика, готувати під неї фундамент не обов’язково. Каркасна частина збирається швидко, а листи полікарбонату або ПВХ плівка закріплюються за допомогою спеціальних елементів;

можливість збирати/розбирати конструкції для повторного використання;

прозорість полікарбонату або плівки, яка є достатньою для постачання рослинам розсіяного денного світла;

наявність в теплицях вікон, дверей;

довговічність. Каркасна частина виготовлена з оцинкованої труби, захищена від корозії, має термін експлуатації від 15 років.

В такі теплиці можна проводити світло, системи зрошення, опалення, вентиляцію. Склепінчаста форма дозволяє організувати кращий мікроклімат всередині.

Як вибрати та купити теплицю?

На сайті компанії представлений широкий асортимент каркасів під плівкові або полікарбонатні теплиці. Вам достатньо визначитися з розмірами й відправити онлайн-заявку або зателефонувати менеджерам. Також ви можете одразу замовити якісний полікарбонат у достатній кількості разом з елементами кріплення. За необхідністю працівники нададуть додаткові консультації стосовно характеристик та вартості конструкцій.

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