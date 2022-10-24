Сырное путешествие по Европе

Какими только открытиями может поразить Европа гурмана автолюбителя – тут каждый найдет для себя новые вкусы. Если круиз любителей сладостей и гастрономии в общем понимании уже стали привычными, винные туры на колесах не осилишь, а вот сырное «направление» относительно новое.

Тем более, что сейчас поездка не требует особой подготовки, лишь международные документы и зеленая карта, которую можно оформить по ссылке.

Куда поехать за сыром?

Франция

Не зря страну зовут «сырной королевой», тут их более 400 разновидностей. Наибольшей популярностью пользуются такие регионы как Нормандия и Бургундия. Именно во Франции есть возможность попробовать самый вкусный Камамбер, Бри, Реблошон, Канталь, Конте, Рокфор и другие. Если вы были в этой стране н не побывали в Храме сыроделия, находящегося в Альпах, значит поездка была не полной.

Италия

Тут сыр кладут практически в любое блюдо, а чтобы объехать все примечательные места, потребуется много времени, поэтому, хорошо, что вы отправились на машине. Наиболее известные сыры: Маскарпоне, Моцарелла, Буррата, Горгонзола, Пармезан. В Бра осенью проходит фестиваль сыра, на который съезжаются производители из более 20 стран мира. В среднем он занимает 3-4 дня каждый год, в сентябре, даты отличаются, поэтому если приехали раньше, лучше продлить зеленую карту и задержаться в Италии, это того стоит.

Швейцария

Страна стала легендой среди сыроварения, может похвастаться более 450 разновидностями сыров, тем ни менее у нас ни одно название не знакомо на слуху, пожалуй, можно выделить Эменталь. Наибольшей популярностью пользуется: Грюйер, Сбринц, Берн, Шабцигер, Вашрен-Мон-д’Ор. Тут до такой степени уважают увлечение сыром, что предложат прокатиться на сырном экспрессе и воочию увидеть производство и попробовать лучшие сорта.

Испания

Государство-рекордсмен по наградам за участие во всевозможных сырных конкурсах, уникальную рецептуру, сочетание и вкус. Наиболее известными марками считаются: Валенсия, Тупи, Товайо, Гарроча, Манчего, Кастилия. Путешествуя по Испании посетите Сырный Бар в Барселоне, только в одном месте собрано более 150 разновидностей сыра. Также продумано множество экскурсий в частные сыроварни, мастер-классы.

Германия

Славится не только изготовлением невероятных сортов продукта, но и культурой его потребления. Тут вам расскажут о том, как правильно его сочетать, использовать, применять в создании кулинарных шедевров. Гурманам рекомендуется посетить Ганновер – в городе обучаются самые известные специалисты в области сыра, а также создаются самые невероятные сорта.

Как видно, в Европе есть где разгуляться истинному любителю сыра, а сделать это лучше на машине, охватив наибольшее количество локаций. Главное, перед поездкой, зайти на сайт Greentravel.ua и оформить зеленую карту, иначе поездка сорвется.