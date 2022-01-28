Стулья для посетителей: критерии выбора

В эру развития цифровых технологий в сфере бизнеса все чаще и чаще коммуникацию с клиентами или партнерами строят дистанционно, с помощью разнообразных гаджетов и прочих технических средств. Но все же живое общение является более эффективным способом наладить сотрудничество.

Именно поэтому в офисах компаний создают оптимальный микроклимат, используя для этого всевозможную офисную мебель, в том числе и стулья от АМФ – ведь от этого действительно зависит конечный результат переговоров и общения в целом.

Но мало просто заполнить офисное пространство мебелью, нужно еще и уметь правильно подобрать мебельные изделия, особенно, если это касается стульев для посетителей. В нашей статье мы попробуем выделить основные критерии выбора такой важной составляющей офиса.

Что учесть при выборе стульев

На первый взгляд может показаться, что выбрать и приобрести стулья для посетителей – проще простого. Но это далеко не так. Тут важен ответственный подход. Итак, подбирая ту или иную модель стула, прежде всего, обратите внимание на:

Особенности конструкции . Поскольку в офисе стулья буду использоваться интенсивно, они должны отличаться особой прочностью та высокими эксплуатационными характеристиками. Оптимальный вариант – металлический каркас и износостойкая обивка сиденья и спинки.

. Поскольку в офисе стулья буду использоваться интенсивно, они должны отличаться особой прочностью та высокими эксплуатационными характеристиками. Оптимальный вариант – металлический каркас и износостойкая обивка сиденья и спинки. Комфортабельность . Стулья должны обеспечивать максимальный комфорт, создавая, таким образом, спокойную и уютную атмосферу для посетителя.

. Стулья должны обеспечивать максимальный комфорт, создавая, таким образом, спокойную и уютную атмосферу для посетителя. Стиль . Выбранные стулья должны идеально сочетаться с господствующим стилем интерьера офиса, гармонически дополняя и приумножая его. Поэтому обратите внимание на стиль изделия и его цветовую гамму.

. Выбранные стулья должны идеально сочетаться с господствующим стилем интерьера офиса, гармонически дополняя и приумножая его. Поэтому обратите внимание на стиль изделия и его цветовую гамму. Особенности конструкции. Если стулья планируются использовать исключительно на совещаниях или других мероприятий, а все остальное время они будут находиться, к примеру, в подсобке, лучше всего отдать предпочтение раскладным вариантом, поскольку это позволит в значительной степени экономить пространство помещения.

Тройка самых популярных стульев от AMF

Достаточно счерйозным и авторитетным игроком на рынке офисной мебели является компания AMF. Предприятие разрабатывает и выпускает уникальные и стильные стулья для посетителей, отличающиеся особой прочностью, долговечностью, высоким качеством исполнения и большим разнообразием модельного ряда. Отметим три самые популярные модели.

Стул Квест хром

Имеет прочную металлическую конструкцию, удобное сидение и спинку, которая хорошо поддерживает позвоночник. В качестве обивки использован современный материал – винилискожа, который состоит из нескольких слоев, имеет высокие показатели износостойкости и довольно прост в уходе.

Стул Изо

Отличается прочной конструкцией, функциональностью и особой практичностью. Данная модель обита качественной тканью, имеющая приличную износостойкость и устойчивость к внешним влияниям. Отдельно стоит отметить высокую комфортабельность стула, лаконичный дизайн и большой выбор цветовой гаммы обивки.

Стул Аскона

Данная модель привлекает отлично продуманным дизайном, прочной конструкцией, которая, помимо этого, обеспечивает максимальный комфорт и удобство. Благодаря оптимальным размерам, изделие идеально подойдет для людей с любой комплектацией.