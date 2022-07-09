Стоит ли покупать б/у iPhone 13 Pro: три аргумента “за”

Современный мобильный гаджет уже давно стал неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Этому, в частности, способствовало богатое разнообразие моделей смартфонов и брендов, которые их выпускают. Несомненно, пальму первенства уверенно удерживает американский гигант Apple, продукция которого по праву считается одной из лучших в мире.

Справедливости ради стоит отметить, что знаменитые смартфоны Apple – Айфоны, особенно последние «тринадцатки» – вещь не из дешевых, поэтому бывают случаи, когда человек просто не в состоянии позволить себе новый аппарат из салона. Но же делать, когда ну очень хочется телефон с «яблочком» на тыльной стороне? Оптимальное решение – покупка айфон 13 бу, которая разумной идеей, о которой вы никогда не пожалеете, если совершите шопинг в проверенного продавца!

Говоря о преимуществах покупки именно б/у iPhone 13 Pro, можно выделить три ключевых аргумента «за» в пользу такой затеи.

Это весьма выгодно

Зачем копить, а затем тратить приличную сумму на покупку нового Айфон 13 Про, если можно выбрать б/у-вариант в отличном состоянии, сэкономив при этом приличные деньги, которые, к примеру, можно направить на другие цели (например, заказать к телефону гарнитуру или смарт-часы). Более того, за выгодный ценник вы получаете вполне работоспособный девайс, который может иметь весьма неплохой внешний вид, отличаться быстрой и стабильной работой – без нареканий!

Это лучший способ получить топовый смартфон

Не секрет, что смартфоны от «яблочного» бренда являются самыми продвинутыми, самыми мощными и инновационными девайсами в мире, и с этим трудно поспорить. Вот, к примеру, iPhone 13 Pro имеет на борту:

Молниеносно быстрый фирменный чипсет A-15 Bionic и сама удобная операционная система iOS 15, поддерживающая огромное количество разных приложений из маркетплейса;

Тройную камеру 12+12+12 Мп с высочайшими возможностями. В частности речь идет о просто великолепной макросъемке (как фото, так и видео), а также специальном режиме «Кинематограф», позволяющий снимать настоящие видеошедевры;

Защиту корпуса по стандарту IP-68. Что это значит? А это значит, что смартфон не боится ни влаги, ни пыли, выдерживает 30-минутное погружение под воду на глубину до 6 метров;

Высокий уровень защиты данных. В частности это сканер лица FaceID, благодаря которому контент, доступы к финансовым приложениям и прочей личной информации под надежной защитой;

Оптимальная автономность. Аппарат получил неплохой аккумулятор, а также поддержку технологии быстрой зарядки и MagSafe (беспроводная зарядка).

Это престижно

Ни для кого не секрет, что iPhone 13 Pro хорошенько повышает имидж его владельца, указывая на особый статус и индивидуальность. Смартфон с «яблочком» всегда привлекает внимание, вызывает особый интерес со стороны и создает в окружающих хорошее впечатление, вызывает некоторое уважение. Это особенно актуально, если вы представитель бизнеса или являетесь сотрудником компании, где имидж и репутация играют важнейшую роль.

Кстати, довольно богатый ассортимент б/у Айфон 13 Про представлен в интернет-магазине «Техноёж». Именно здесь вы сможете всего в несколько кликов купить «яблочный» девайс в отличном состоянии, который предварительно прошел несколько этапов тщательной проверки. Аппараты поставляются с Европы и США, а это значить, что покупатель получает надежные и стабильные девайсы, которые прослужат на протяжении длительного времени.