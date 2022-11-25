Ставки на финал ЧМ по футболу 2022

Чемпионат мира по футболу – самый ожидаемый футбольный турнир четырехлетия. Участие в Мундиале принимают сильнейшие сборные планеты. А кульминацией соревнований станет финальная игра, в которой определиться чемпион мира на следующие четыре года. Пока этот статус удерживают французы, победившие в 2018 году в финале сборную Хорватии.

Ставки на игры группового этапа уже принимаются в линии беттинговой компании Париматч. На плей-офф котировки будут доступны только после того, как станут известны пары на каждом стыковом этапе. Но даже уже предлагается сделать прогноз на то, кто победит в группе, кто выйдет в следующий этап или кто выйдет в финал ЧМ по футболу 2022 на сайте БК.

Главные претенденты на попадание в финал Мундиаля

Кроме ставок на конкретные матчи, беттинговая компания Париматч предлагает отдельный блок с долгосрочными сделками. Здесь присутствуют такие варианты прогнозов:

на победителя группы;

на выход команд в плей-офф;

на победителя турнира;

на лучшего бомбардира соревнований;

на количество набранных очков сборными в группе;

на тотал очков команд;

на попадание сборной в финал и другое.

Рассмотрим последний вариант и отметим, кто попал в топ-10 претендентов. Аналитики уже сделали свой прогноз и отобразили шансы сборных на попадание в финал такими котировками:

Бразилия – 3,30;

Франция – 3,80;

Аргентина – 3,85;

Англия – 5,00;

Испания – 5,00;

Германия – 5,50;

Бельгия – 6,00;

Португалия – 6,50;

Нидерланды – 6,50;

Дания – 13,00.

Также достаточно высокие шансы на выход в финал у сборных Швейцарии, Хорватии и Уругвая.

Где пройдет финальная игра

Главный матч турнира состоится в городе Лусаил на стадионе «Иконик». Это самая вместительная футбольная арена Катара. Спортивный комплекс открыт в 2022 году и специально построен к Мундиалю. Вместимость трибун составляет 86 250 зрителей.

Всего стадион примет десять футбольных противостояний Чемпионата мира. Шесть игр пройдет в рамках группового этапа. Еще четыре встречи состоятся в раунде плей-офф, по одной на каждой стадии.

Где смотреть финальную игру Чемпионата мира

Финал Мундиаля предлагается смотреть на сайте беттинговой компании Париматч. Трансляция доступна авторизованным пользователям при условии, что рядом с названием спортивного события расположена иконка Play. В некоторых случаях для доступа к просмотру может требоваться наличие положительного баланса игрового кошелька. Трансляции поддерживаются в мобильной версии сайта, а также в скачиваемых приложениях букмекера для смартфонов.