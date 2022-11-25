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Ставки на финал ЧМ по футболу 2022

Дата 🕑 2 хв.
Ставки на финал ЧМ по футболу 2022

Чемпионат мира по футболу – самый ожидаемый футбольный турнир четырехлетия. Участие в Мундиале принимают сильнейшие сборные планеты. А кульминацией соревнований станет финальная игра, в которой определиться чемпион мира на следующие четыре года. Пока этот статус удерживают французы, победившие в 2018 году в финале сборную Хорватии.

Ставки на игры группового этапа уже принимаются в линии беттинговой компании Париматч. На плей-офф котировки будут доступны только после того, как станут известны пары на каждом стыковом этапе. Но даже уже предлагается сделать прогноз на то, кто победит в группе, кто выйдет в следующий этап или кто выйдет в финал ЧМ по футболу 2022 на сайте БК.

Ставки на финал ЧМ по футболу 2022

Главные претенденты на попадание в финал Мундиаля

Кроме ставок на конкретные матчи, беттинговая компания Париматч предлагает отдельный блок с долгосрочными сделками. Здесь присутствуют такие варианты прогнозов:

  • на победителя группы;
  • на выход команд в плей-офф;
  • на победителя турнира;
  • на лучшего бомбардира соревнований;
  • на количество набранных очков сборными в группе;
  • на тотал очков команд;
  • на попадание сборной в финал и другое.

Рассмотрим последний вариант и отметим, кто попал в топ-10 претендентов. Аналитики уже сделали свой прогноз и отобразили шансы сборных на попадание в финал такими котировками:

  • Бразилия – 3,30;
  • Франция – 3,80;
  • Аргентина – 3,85;
  • Англия – 5,00;
  • Испания – 5,00;
  • Германия – 5,50;
  • Бельгия – 6,00;
  • Португалия – 6,50;
  • Нидерланды – 6,50;
  • Дания – 13,00.

Также достаточно высокие шансы на выход в финал у сборных Швейцарии, Хорватии и Уругвая.

 

Где пройдет финальная игра

Главный матч турнира состоится в городе Лусаил на стадионе «Иконик». Это самая вместительная футбольная арена Катара. Спортивный комплекс открыт в 2022 году и специально построен к Мундиалю. Вместимость трибун составляет 86 250 зрителей.

Всего стадион примет десять футбольных противостояний Чемпионата мира. Шесть игр пройдет в рамках группового этапа. Еще четыре встречи состоятся в раунде плей-офф, по одной на каждой стадии.

Ставки на финал ЧМ по футболу 2022

Где смотреть финальную игру Чемпионата мира

Финал Мундиаля предлагается смотреть на сайте беттинговой компании Париматч. Трансляция доступна авторизованным пользователям при условии, что рядом с названием спортивного события расположена иконка Play. В некоторых случаях для доступа к просмотру может требоваться наличие положительного баланса игрового кошелька. Трансляции поддерживаются в мобильной версии сайта, а также в скачиваемых приложениях букмекера для смартфонов.

 

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