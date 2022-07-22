БК Паріматч – один із найбільш відомих українських букмекерів, який приваблює відвідувачів високими коефіцієнтами, широкою лінією ставок на більш ніж 30 видів спорту.

Вибір настільки вражаючий, що новому клієнту можна розгубитися. Перший крок — це зупинитися на конкретному виді спорту. А потім уже розбиратися з усіма особливостями запропонованих позицій.

Одним із найпопулярніших напрямків у БК Паріматч є ставки на баскетбол. Далі ми розповімо, як їх робити, яку лінію та коефіцієнти пропонує букмекер і що варто враховувати під час вивчення прогнозів на баскетбольні матчі.

Як зробити ставку на баскетбол у Паріматч: покрокова інструкція

Ставки на баскетбол можна швидко зробити на офіційному сайті. Щоб, зайшовши на сайт букмекера, поставити на баскетбольний матч, гравець має:

Авторизуватися в букмекерській конторі. В лінії ставок вибрати баскетбол. Знайти потрібну баскетбольну лігу. Відкрити розпис на вибрану гру. Вибрати бажаний результат, натиснувши на нього. У купоні ввести суму ставки та підтвердити її.

Відстежувати результати обраної ставки можна або в режимі live, або в історії ставок. У Паріматч є цікава опція Cash Out, вона дозволяє продати ставку до завершення події (тобто отримати поточний виграш за майже мінімум парі або компенсувати втрати за ставкою, що програє).

Які ставки на баскетбол пропонує БК Паріматч

Букмекерська контора Паріматч пропонує гравцям цікаву лінію ставок на баскетбол, у якій знайшлося місце практично всім популярним баскетбольним лігам: НБА, Євролізі, Суперлізі, а також чемпіонатам Іспанії, Італії, Німеччини, Греції та не тільки.

На всі популярні баскетбольні матчі Паріматч виставляє не менше 100-120 найрізноманітніших пропозицій. Серед них обов’язково є результати, тотали та фори за підсумками матчу, на чверті та половини, овертайм та/ні та інше.

Поради щодо ставок на баскетбол

Нижче ми приводимо низку корисних рекомендацій для тих, хто бажає робити ставки на баскетбол у Паріматч з максимальною вигодою:

добре підходьте до передматчевої аналітики, враховуючи турнірне становище, мотивацію, форму та результати очних зустрічей суперників;

стежте за трансляціями поєдинків, погоджуючись на парі під час матчу, щоб самостійно оцінити ситуацію на паркеті.

Останньою порадою, яка годиться для всіх абсолютно ставок у букмекерській конторі, буде гра суворо за своїми фінансовими можливостями. Кожен прогноз має бути на суму, яка не перевищуватиме 1-2% від загального депозиту.