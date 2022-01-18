Ставки на Молодежный чемпионат мира по хоккею

Молодежное мировое первенство – всегда шанс заявить о себе всему хоккейному миру. Кроме престижа победить на ЧМ, каждый игрок пытается себя получше «продать».

Потому мотивация у всех на наивысшем уровне и от этого зрелищность только увеличивается.

Формат и правила турнира

На Молодежном чемпионате мира играют 10 команд элитного дивизиона IIHF, которые поделены на 2 группы (по 5 команд). В группе А разместились Канада, Финляндия, Швеция, Словакия и Германия. В группе В будут играть США, Швеция, Чехия, Австрия и Россия. Отметим, что группа А будет играть в Эдмонтоне, а вторая пятерка определит лучшего в Ред-Дире.

4 лучших сборных каждой группы выходят в плей-офф, где каждая стадия проходит в один матч. Победитель определится 5-го января в Эдмонтоне.

Рекордсмен по победам на МЧМ по хоккею – Канада (18 побед), она – действующий победитель молодежного первенства. 13 раз побеждала Россия (из них 8 побед у СССР и 1 у сборной СНГ). Финляндия побеждала 5 раз, США – 4 раза, Швеция и Чехия – по 2 раза.

Особенности ставок на молодежный чемпионат Мира по хоккею

Вечные фавориты. Несомненно, ситуация в хоккее не меняется десятилетиями. Те сборные, которые побеждали раньше, продолжают это делать сейчас – Канада, США, Россия, Швеция и Финляндия.

Результативность. В групповом этапе она отличается от игр плей-офф. Все потому, что в группе сборным достаточно занять 4-е место, чтобы не вылететь, поэтому, основные силы тратятся в матчах на выбывание.

Ставки на аутсайдеров. Порой, ставить на команду, которая вылетит из группы, чем выиграет ее или весь чемпионат, гораздо легче. В 2019-м году, к примеру, из группы А вылетел Казахстан, а из группы В – Германия.

Виды ставок на молодежный чемпионат Мира по хоккею

Многие букмекеры в своих рынках детально освещают МЧМ до 20 лет. Чем ближе к финальным встречам, тем шире линию БК предоставляют бетторам. На мировое первенство всегда есть интересные коэффициенты даже на явных фаворитов, о чем поговорим в этом разделе.

В последние годы чаще всего на МЧМ побеждает Канада, Финляндия или США. Такой триумвират продолжается с 2013-го года. Ни одна сборная, кроме этих троих, не смогла стать первой.

Ставки на ТБ в полуфиналах. На молодежном ЧМ в Чехии в 2020-м году четвертьфиналы стали далеко не самыми результативными, в то время, как в полуфинальных матчах не отличилась только Финляндия, которая проиграла Канаде 0:5. Для сравнения, Россия обыграла Швецию 5:4.

Матчи за 3-е место. Интересно, что и болельщиками, и БК, и бетторами часто остаются несправедливо в тени, как раз, матчи за бронзовые медали. В 2020-м году Швеция играла в скандинавском дерби с Финляндией (3:2).

Кто станет победителем в новом сезоне

Традиционно, главный фаворит МЧМ, по мнению букмекеров – Канада. На них дают коэффициент 3,00. На втором месте – Россия (коэфф 4,00). Третий – США (коэфф 5,00). А на пару полуфиналистов прошлого МЧМ Финляндию и Швецию дают 6-ой и 7-ой коэффициенты.

Действительно, у Канады, практически, безоблачное будущее на чемпионате мира.

К тому же, домашнем, где у молодых хоккеистов соблазн победить при родных трибунах будет еще больше. Потому, скорее всего, у них получится защитить свой титул.

Как делать ставки на молодежный чемпионат Мира по хоккею

Чтобы ставить на МЧМ по хоккею, создайте аккаунт в букмекерской конторе Mostbet kz в Казахстане. Затем пополните свой депозит, с которого Вы сможете делать ставки. Выберите молодежный чемпионат мира до 20 лет в списке соревнований и кликните на те матчи, на которые хотите поставить. Определитесь с суммой, которую хотите поставить на тот или иной поединок, а в случае прохода ставки на хоккей не забудьте вывести деньги на личную банковскую карточку.

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