Сравнение бк Марафон и Winline

В настоящее время в сети можно найти десятки сайтов различных букмекерских контор. Игроку приходится решать задачу, в какой БК выгоднее всего делать ставки ? Надо сказать, что никаких ограничений по регистрации в букмекерских конторах нет.

Игрок может регистрироваться в разных БК, где только это ему удастся сделать. Но, нельзя делать несколько регистраций в одной и той же БК. В рамках этой статьи проведем краткий сравнительный анализ двух популярных российских контор: Марафон и Винлайн.

Сразу следует сказать, что в сети можно найти два варианта этих контор – российский легальный и оффшорный. Жители России попасть на оффшорный вариант БК могут при помощи зеркала (см. Рабочее зеркало Марафон на сегодня ), которое предоставляет беспрепятственный доступ, без каких-либо ограничений. С технической точки зрения нет никакой разницы, в каком из вариантов делать ставки. Оффшорные и легальные варианты контор работают по одной линии. Главное отличие – на оффшорных сайтах к регистрации принимаются жители различных стран, а на российском варианте – только граждане РФ. Кроме этого, при получении выигрыша в российской легальной БК необходимо платить налог 13%, в оффшорных БК этого делать не надо.

Линия

По состоянию на лето 2022 года, линия БК Винлайн включала 20 позиций, линия БК Марафон – 28 позиций. Более широкая линия Марафона получилась за счет таких экзотических и мало популярных видов спорта, как гэльский футбол, флорбол, водное поло. Поэтому, линия Марафона больше подойдет игрокам, которые специализируются на смолмаркетах.

Коэффициенты на футбол

Проведем сравнение коэффициентов в линиях Марафон и Винлайн на самый популярный вид спорта – футбол. За основу возьмем матчи квалификации Лиги Европы между клубами ХИК – Марибор и Словацко – Фенербахче. Сразу обратим внимание на количество доступных маркетов. Винлайн предлагает порядка 150 позиций, в то время, как в Марафоне этот показатель превышает значение 450, т.е., в три раза больше.

Маржа на исход матча

БК Винлайн:

ХИК – Марибор – маржа 5,4%

Словацко – Фенербахче – маржа 5,5%

БК Марафонбет:

ХИК – Марибор – маржа 6,9%

Словацко – Фенербахче – маржа 6,7%

Как видим, более выгодно делать ставки на исход матча по линии БК Винлайн, где маржа меньше почти на 1,5% по сравнению с линией Марафонбет.

Маржа на тотал голов

БК Винлайн:

ХИК – Марибор – маржа 7,1%

Словацко – Фенербахче – маржа 6,1%

БК Марафонбет:

ХИК – Марибор – маржа 4,3%

Словацко – Фенербахче – маржа 4,1%

Здесь ситуация прямо противоположная. На тотал голов выгоднее ставить в БК Марафон, который дает маржу на 2-3% ниже, чем Винлайн. Следует добавить такое важное обстоятельство. На наиболее популярные футбольные матчи Марафон дает нулевую маржу на рынок тоталов голов. Это самое выгодное предложение для игрока, которое вообще может быть в букмекерской конторе.

Коэффициенты на теннис

Для сравнения возьмем матчи в одиночном мужском разряде на турнир АТР Мастерс 1000, в Монреале (1/16 финала) Пол Томми – Алькарас Гарфия Карлос и Рууд Каспер – Молчан Алекс.

Маржа на исход матча

БК Винлайн:

Пол Томми – Алькарас Гарфия Карлос – маржа 5,1%

Рууд Каспер – Молчан Алекс – маржа 5,0%

БК Марафонбет:

Пол Томми – Алькарас Гарфия Карлос – маржа 5,2%

Рууд Каспер – Молчан Алекс – маржа 5,3%

Как видим, маржа в обеих конторах практически одинакова и составляет чуть более 5%. Все же, небольшое предпочтение можно отдать БК Винлайн, где маржа на 0,1-0,2% ниже. Но, такие цифры будут иметь значения при очень больших ставках.

Маржа на тотал геймов

БК Винлайн:

Пол Томми – Алькарас Гарфия Карлос – маржа 5,1%

Рууд Каспер – Молчан Алекс – маржа 6,0%

БК Марафонбет:

Пол Томми – Алькарас Гарфия Карлос – маржа 5,8%

Рууд Каспер – Молчан Алекс – маржа 5,8%

И здесь среднее значение маржи не очень разнится, но оно чуть ниже снова в БК Винлайн: 5,5% против 5,8%. Другое дело, что разброс по марже в Винлайн получился существенным, в то время, как в БК Марафон он стабильный.

Итог

В результате небольшого экспресс-анализа уровня коэффициентов в двух популярных российских БК Винлайн и Марафон мы пришли к выводу, что маржа на исход матча в линиях на футбол и теннис ниже в БК Винлайн. Тотал голов в футболе выгоднее играть в БК Марафон.