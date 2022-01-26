Ситуация в «золотой гонке» ТОП-чемпионатов

Европейские чемпионаты ушли на первую в 2022-м году международную паузу. Двухнедельный перерыв – идеальное время, чтобы изучить все расклады в каждом из топ-чемпионатов.

Английская Премьер-Лига

В АПЛ на данный момент прошло 23 тура, но из-за регулярных переносов матчей почти все команды имеют разное количество игр за спиной. Например, «Челси» уже сыграл 24 матча (один перенес наперед из-за грядущего финала Кубка лиги), а «Бернли» – только 18. Тем не менее, такой разнобой не очень сильно отражается на чемпионской борьбе.

Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити», имея в своем активе 57 набранных пунктов. Второе место занимает «Ливерпуль» – 48 очков, но на один сыгранный матч меньше. Именно между этими двумя командами и должна развернуться главная борьба за титул. Причем букмекеры считают «горожан» безальтернативными фаворитами. На их чемпионство предлагается коэффициент 1,1, на триумф «Ливерпуля» – 7,4.

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Испанская Ла Лига

В Испании два из трех традиционных претендентов на титул самоустранились. Речь идет о «Барселоне» и «Атлетико», которые переживают тяжёлые времена. Эти клубы уступают лидеру 15 и 14 очков соответственно. Лидирует в таблице «Реал», а единственным его конкурентом выглядит «Севилья». В данный момент «сливочные» впереди на 6 пунктов.

Немножко добавляет интриги тот факт, что «Реал» и «Севилья» еще должны сыграть очный поединок. Но букмекеры и здесь имеют полную уверенность в исходе чемпионской борьбы. На «Реал» ставки принимают с коэффициентом 1,1, на «Севилью» – с коэффициентом 9,5.

Итальянская Серия А

Даже после летней потери главного тренера и лучшего бомбардира, «Интер» имеет прекрасные шансы защитить чемпионский титул. В данный момент «неррадзурри» опережают «Милан» и «Наполи» на 4 пункта, имея при этом ещё и одну встречу в запасе.

Вся тройка претендентов на Скудетто еще сыграет по одному матчу между собой. В частности, «Милан» и «Интер» силами померяются уже в следующем туре, 5-го февраля. Все новые пользователи, желающие сделать ставку на этот матч, могут рассчитывать на бонус Мостбет. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте этого букмекера.

Что же касается котировок на победу в Серии А, они имеют такой вид:

«Интер» – 1,2;

«Наполи» – 9,1;

«Милан» – 12,0

Немецкая Бундеслига

В Германии все стабильно. «Бавария» вновь уверенно захватила лидерство и движется к очередному чемпионству. Перевес над «Боруссией» из Дортмунда составляет 6 очков, однако глядя на качество игры этих команд, больше верится в то, что он увеличится, чем наоборот.

Мнение букмекеров тоже весьма красноречиво. На «Баварию» можно поставить с коэффициентом 1,025, на «Боруссию» – с коэффициентом 12,0.

Французская Лига 1

ПСЖ благодаря резвому старту существенно оторвался от всех своих преследователей и сейчас имеет крайне комфортный запас в более чем 10 пунктов. «Парижане» вполне могут переключить свое внимание на Лигу чемпионов, ведь «домашнее» чемпионство уже вряд ли уплывет из их рук.

Букмекеры готовы прямо сейчас вручать титул ПСЖ. На чемпионство этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1,005. На не выигрыш титула «парижанам» можно поставить с коэффициентом 16,0.

Этот сезон в европейских чемпионатах выглядит крайне бедным на интригу. Во всех топ-лигах есть явный фаворит и только громкая сенсация может помешать ему забрать титул.