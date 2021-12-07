Санаторій “Теплиця” в Закарпатті – гарна можливість провести свою відпустку з користю для здоров’я

Для туристів, які вперше приїжджають в Закарпаття, а також для постійних гостей цього неймовірного краю, одним з найбільш привабливих місць для відпочинку та лікування може стати санаторій Теплиця.
Ця здравниця вважається справжньою бальнеологічною лікарнею, в якій надається професійна медична допомога пацієнтам з безліччю різноманітних захворювань.
У санаторії “Теплиця” працюють висококваліфіковані лікарі, присутнє спеціалізоване діагностичне обладнання, а також розроблені унікальні лікувальні програми. Здравниця відрізняється різноплановістю, в її стінах здійснюється лікування та профілактика широкого спектру патологічних процесів, в числі яких:
- дерматологічні захворювання;
- патології сечостатевої системи;
- порушення з боку опорно-рухового апарату;
- дисфункції органів дихання;
- неврологічні порушення.
В рамках лікувально-оздоровчих програм використовуються наступні методики:
- терапія мінеральними водами;
- бальнеологічне лікування;
- електротерапія;
- ароматерапія;
- озокеритові процедури;
- лікувальна фізкультура;
- теренкур;
- гідрокінезіотерапія.
Приїжджаючи в Закарпаття та зупиняючись в “Теплиці”, ви опиняєтесь в комфортабельних номерах, де вам завжди буде чим урізноманітнити своє дозвілля завдяки продуманій інфраструктурі:
- хамам, сауна та критий басейн;
- безліч видів спорту;
- СПА-процедури;
- косметологічний кабінет та салон краси;
- гірськолижний спорт взимку;
- ігрова кімната для дітей та послуги няні;
- кінозал та багато іншого.
Комфортний відпочинок та лікування в санаторіях Закарпаття
Одним з найкращих та найкрасивіших місць для відпочинку та оздоровлення в Україні, де навіть повітря та клімат сприяють поліпшенню вашого здоров’я, є санаторії Закарпаття – https://zahid.travel/ua/sanatorii-zakarpatya/. У цій мальовничій місцевості вдало розташувалися кращі здравниці, в яких досвідчені фахівці та привітний персонал раді гостям у будь-який час року.
Санаторії Закарпаття мають вкрай вдале розташування, що простежується не тільки по мальовничих видах, незайманій природі та найчистішому повітрі. Здравниці збудовані саме в цьому місці завдяки близькому розташуванню до родовищ унікальних природних ресурсів, які використовуються в терапії та профілактиці численних захворювань:
- Мінеральні Води – в Закарпатті знаходяться сотні джерел, в кожному з яких мінеральна вода має неповторний склад. Завдяки таким особливостям вода в кожному джерелі має унікальні цілющі властивості.
- Лікувальні грязі – ще один важливий ресурс, грязі в Закарпатті багаті торфом, адже вони видобуваються в заболочених лісах. Цей ресурс також відомий унікальним хімічним складом, а їх застосування в рамках бальнеологічних програм дозволяє значно підвищити ефективність боротьби з багатьма хворобами.
Також у санаторіях Закарпаття туристів чекають лікувальні солі, термальні джерела та озокерит. Якщо ви хочете порадувати себе та своїх близьких незабутнім відпочинком, який вкрай вдало поєднується з потужними лікувально-оздоровчими програмами, санаторії Закарпаття – це ваш вибір.