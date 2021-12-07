Санаторій “Теплиця” в Закарпатті – гарна можливість провести свою відпустку з користю для здоров’я

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Для туристів, які вперше приїжджають в Закарпаття, а також для постійних гостей цього неймовірного краю, одним з найбільш привабливих місць для відпочинку та лікування може стати санаторій Теплиця.

Ця здравниця вважається справжньою бальнеологічною лікарнею, в якій надається професійна медична допомога пацієнтам з безліччю різноманітних захворювань.

У санаторії “Теплиця” працюють висококваліфіковані лікарі, присутнє спеціалізоване діагностичне обладнання, а також розроблені унікальні лікувальні програми. Здравниця відрізняється різноплановістю, в її стінах здійснюється лікування та профілактика широкого спектру патологічних процесів, в числі яких:

  • дерматологічні захворювання;
  • патології сечостатевої системи;
  • порушення з боку опорно-рухового апарату;
  • дисфункції органів дихання;
  • неврологічні порушення.

В рамках лікувально-оздоровчих програм використовуються наступні методики:

  • терапія мінеральними водами;
  • бальнеологічне лікування;
  • електротерапія;
  • ароматерапія;
  • озокеритові процедури;
  • лікувальна фізкультура;
  • теренкур;
  • гідрокінезіотерапія.

Приїжджаючи в Закарпаття та зупиняючись в “Теплиці”, ви опиняєтесь в комфортабельних номерах, де вам завжди буде чим урізноманітнити своє дозвілля завдяки продуманій інфраструктурі:

  • хамам, сауна та критий басейн;
  • безліч видів спорту;
  • СПА-процедури;
  • косметологічний кабінет та салон краси;
  • гірськолижний спорт взимку;
  • ігрова кімната для дітей та послуги няні;
  • кінозал та багато іншого.

Комфортний відпочинок та лікування в санаторіях Закарпаття

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Одним з найкращих та найкрасивіших місць для відпочинку та оздоровлення в Україні, де навіть повітря та клімат сприяють поліпшенню вашого здоров’я, є санаторії Закарпаття – https://zahid.travel/ua/sanatorii-zakarpatya/. У цій мальовничій місцевості вдало розташувалися кращі здравниці, в яких досвідчені фахівці та привітний персонал раді гостям у будь-який час року.

Санаторії Закарпаття мають вкрай вдале розташування, що простежується не тільки по мальовничих видах, незайманій природі та найчистішому повітрі. Здравниці збудовані саме в цьому місці завдяки близькому розташуванню до родовищ унікальних природних ресурсів, які використовуються в терапії та профілактиці численних захворювань:

  • Мінеральні Води – в Закарпатті знаходяться сотні джерел, в кожному з яких мінеральна вода має неповторний склад. Завдяки таким особливостям вода в кожному джерелі має унікальні цілющі властивості.
  • Лікувальні грязі – ще один важливий ресурс, грязі в Закарпатті багаті торфом, адже вони видобуваються в заболочених лісах. Цей ресурс також відомий унікальним хімічним складом, а їх застосування в рамках бальнеологічних програм дозволяє значно підвищити ефективність боротьби з багатьма хворобами.

Також у санаторіях Закарпаття туристів чекають лікувальні солі, термальні джерела та озокерит. Якщо ви хочете порадувати себе та своїх близьких незабутнім відпочинком, який вкрай вдало поєднується з потужними лікувально-оздоровчими програмами, санаторії Закарпаття – це ваш вибір.

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