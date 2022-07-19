РРО: застосовувати чи ні у сфері онлайн-гемблінгу?

Навіть реформа з легалізації не змогла позбавити азартну індустрію від численних підводних каменів українського законодавства. Ключовими проблемами грального бізнесу залишаються фіскалізація та оподаткування.

Представникам азартної галузі доводиться часто стикатися з неправомірною поведінкою інспекторів фіскальних органів. Організатори азартних розваг неодноразово відправляли в КРАІЛ скарги на окремих представників цих державних структур. Проблема полягає в тому, що інспектори вимагають від онлайн казино обов’язкового застосування РРО та ПРРО.

При цьому, як зазначають аналітики порталу https://zik.com.ua, ДПС України неодноразово акцентувала увагу, що якщо компанія надає послуги онлайн без фізичного контакту сторін, то необхідності в РРО немає.

Користь гемблінгу для економіки країни

Великі організатори азартних розваг, такі як GGPokerOK https://zik.com.ua/pokerrooms/ggpokerok, роблять багато для підтримки державної економіки України. Компанії своєчасно вносять до державного бюджету ліцензійні платежі і податкові відрахування. Азартний бізнес бере активну участь у благодійності та меценатстві.

Важливість розвитку азартної індустрії для української економіки не підлягає сумніву. Держава повинна докласти всіх зусиль для стимуляції цього бізнесу. Інтенсивне оподаткування і фіскалізація здатні позбавити бюджет країни великої частини доходів від гемблінг сегмента ринку.

Думка експертного співтовариства

Антон Кучухідзе, Керівник UGC зробив офіційне роз’яснення чинного законодавства. Він нагадав представникам фіскальних служб, що використання РРО не передбачено, якщо при оплаті інтернет-послуг був відсутній фізичний контакт між клієнтом і постачальником. Легальні азартні розваги відносяться до саме таких видів послуг.

На думку експертного співтовариства, законодавство що регулює діяльність гральних закладів в Україні виявилося недосконалим. Необхідно його доопрацювання та прискорена адаптація під вимоги сучасного гемблінг ринку.

Члени UGC підкреслили, що легальні представники азартної індустрії при обговоренні з інспекторами фіскальних структур цього питання повинні дотримуватися принципової позиції. Подібний підхід дозволить уникнути непорозумінь і перевищення державними інспекторами службових повноважень.