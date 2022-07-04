Разбираемся, когда нужна защита груза в процессе перевозки

Любая перевозка материальных ценностей «из точки А в пункт Б» — это уже само по себе рискованное мероприятие. Недаром говорят, что в дороге всякое бывает

Чтобы избежать возникновения непредвиденных, форс-мажорных ситуаций, в ряде случаев имеет смысл воспользоваться услугой профессиональной охраны и сопровождения грузов.

Прибегнуть к помощи специально обученных людей и гарантировать безопасность перевозки на самом деле гораздо выгоднее, чем рисковать товаром или имуществом. Давайте разберемся, когда действительно необходимо защитить груз от возможного разбоя и прочих потенциальных эксцессов.

Когда без профессионалов — как без рук

Привлечь сотрудников профессиональной охранной компании к сопровождению грузов и материальных ценностей следует тогда, когда существует риск их безопасности. Конечно, чаще всего ответственность за сохранность перевозимого имущества ложится на транспортную организацию. Однако в ряде случаев не обойтись без услуг специально обученных для этого людей.

Прежде всего речь идет о грузах, которые не только представляют немалую ценность, но и привлекают внимание злоумышленников. Существуют категории товаров, которые легко сбыть из-за высокого спроса. Условно говоря, продать дорогостоящий краденый шагающий экскаватор совсем не просто. А вот реализовать даже самую крупную партию практически любой бытовой техники можно безо всяких проблем. Также преступников, например, несомненно могут заинтересовать перевозимые драгоценности. В таких случаях для обеспечения безопасности груза не будет лишним на всем маршруте следования прибегнуть к вооруженной охране.

Привлечение специалистов в охранной сфере может понадобиться, когда стоит задача перевезти грузы, представляющие потенциальную опасность для окружающих. Это могут быть пожароопасные и взрывоопасные материалы, содержащие токсичные соединения вещества. При их транспортировке риск возникновения нестандартных ситуаций возрастает многократно. Поэтому помощь профессионалов будет как никогда кстати.

Услугами охранной компании имеет смысл воспользоваться и тогда, когда организуется перевозка нестандартных грузов: отличающихся чрезмерными габаритами или требующих соблюдения особых правил транспортировки. Задействование специального транспорта также требует повышенного внимания и бдительной охраны.

Наконец, сопровождение часто необходимо не только имуществу, товарам и прочим материальным ценностям, но и людям. Колонны демонстрантов или автобус с футбольной командой могут стать мишенью для террористов, подвергнуться нападению бушующей толпы, например, членов фанатской группировки непримиримого турнирного соперника или политических оппонентов. Также без организации специального сопровождения значительно повышается риск возникновения аварийных дорожных ситуаций. Поэтому задействовать профессионалов для перевозки людей часто просто необходимо.

Насколько сложно организовать охрану и сопровождение грузоперевозок

Если говорить о критериях, по которым профессионалы оценивают сложность поставленной перед ними задачи, то прежде всего следует назвать:

уровень ответственности;

степень риска;

требования заказчика.

Также на комплекс проводимых мероприятий по обеспечению безопасности транспортировки влияют особенность и длительность маршрута. Например, чем больше остановок, как и выше ценность перевозимого имущества — тем сложнее выполнение задачи. Немаловажно также количество сотрудников и транспортных средств, которые задействованы в организации сопровождения перевозки груза. В ряде случаев не обойтись без использования вооруженной охраны.