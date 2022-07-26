Пионы: какие бывают и как правильно выбрать букет

Пионы — это красивые и нежные цветы, которые имеют множество символов. Их преподносят людям, которым хотят пожелать долгой жизни, богатства, любви и пр.

Сегодня пышный букет пионов олицетворяет красоту, нежность, легкость. Эти цветы дарят не только на День рождение или свидание, но и на свадьбу. Небольшая композиция из белых и розовых пионов станет отличным дополнением к образу невесты.

В природе существует достаточное количество сортов и видов пионов, но особым спросом пользуются:

Немахровые. Красивые цветы, которые имеют отдельные лепестки, растущие в один или два ряда.

Японские. Этот сорт интересен тем, что вместо тычинки здесь тоже небольшие лепестки. Изюминка в том, что они отличаются цветом от основного окраса.

Анемоновидные. Яркие, можно сказать, королевские цветы с расположенными в два ряда широкими лепестками.

Полумахровые. Здесь вместо тычинки с золотистыми пылинками, у них растут стаминодии, обрамленные нежными лепестками.

Махровые. Это самый пышны сорт пионов в котором нет пестика и тычинки, вместо них лепестки. Они заполняют весь бутон. Махровые пионы смотрятся очень нежно и воздушно, поэтому их любят невесты.

Когда мы дарим цветы, мы вкладываем в это некий смысл. Существует даже этикет растений, о котором стоит помнить, перед покупкой букета. Говоря о пионах, то их цвет может символизировать преданность чувств или рассказывать о будущих намерениях.

Розовые оттенки (сюда входят нежный розовый цвет и цвет фуксии). Такие яркие цветы символизируют зарождение любви и признательность.

Белый цвет и кремовый — чистота намерений и символ непорочности.

Малиновые пионы. Такие цветы преподносят людям, которым хочется пожелать процветание и богатство.

Коралловые. Такой цвет символизирует радость и хорошее настроение.

Пионы дарят на любое мероприятие. Можно выбрать однотонный букет, который будет смотреться очень эффектно, а можно собрать композицию из разных оттенков. Оба варианта будут выигрышными и обрадуют получателя.

Как правильно выбрать пионы и на что обратить внимание

Чтобы цветы долго радовали получателя, нужно их правильно подобрать. Есть три основных момента, которым стоит уделить особое внимание:

Стебель. Он должен быть толстым, плотным и крепким.

Листья. У здорового цветка зеленые и без пятен.

Бутон. Особое внимание нудно уделить именно ему. Он должен быть немного распустившимся или закрытым вовсе. Рекомендуется немного сжать бутон и отпустить. Если она будет упругий — это отличный вариант на подарок, ведь он простоит у получателя в доме.

Также важно обеспечить пиону правильный уход. Это тоже продлит ему жизнь. Несколько рекомендаций, касательно этого вопроса:

перед тем, как поставить цветы в вазу, необходимо срезать стебель каждого цветка под углом (1-2 см);

вода в вазе должна быть чистой, немного прохладной;

воду нужно менять, минимум раз в два дня;

не оставляйте вазу с цветами под прямыми лучами солнца.

Где купить красивые пионы с доставкой в Киеве?

Если вы хотите сделать дорогому человеку приятное, можно заказать доставку пионов в Киеве. Такой сюрприз поможет реализовать салон флористики ZELENA. Здесь всегда свежие и ароматные цветы, собранные в уникальные композиции.

Букеты из пионов нежные, воздушные и романтичные. Ими можно выразить всю искренность чувств. Флористы ZELENA предлагают однотонные композиции, состоящие исключительно из пионов, или яркие букеты с другими растениями.