Пионы: какие бывают и как правильно выбрать букет

Пионы — это красивые и нежные цветы, которые имеют множество символов. Их преподносят людям, которым хотят пожелать долгой жизни, богатства, любви и пр.
Сегодня пышный букет пионов олицетворяет красоту, нежность, легкость. Эти цветы дарят не только на День рождение или свидание, но и на свадьбу. Небольшая композиция из белых и розовых пионов станет отличным дополнением к образу невесты.
В природе существует достаточное количество сортов и видов пионов, но особым спросом пользуются:
- Немахровые. Красивые цветы, которые имеют отдельные лепестки, растущие в один или два ряда.
- Японские. Этот сорт интересен тем, что вместо тычинки здесь тоже небольшие лепестки. Изюминка в том, что они отличаются цветом от основного окраса.
- Анемоновидные. Яркие, можно сказать, королевские цветы с расположенными в два ряда широкими лепестками.
- Полумахровые. Здесь вместо тычинки с золотистыми пылинками, у них растут стаминодии, обрамленные нежными лепестками.
- Махровые. Это самый пышны сорт пионов в котором нет пестика и тычинки, вместо них лепестки. Они заполняют весь бутон. Махровые пионы смотрятся очень нежно и воздушно, поэтому их любят невесты.
Когда мы дарим цветы, мы вкладываем в это некий смысл. Существует даже этикет растений, о котором стоит помнить, перед покупкой букета. Говоря о пионах, то их цвет может символизировать преданность чувств или рассказывать о будущих намерениях.
- Розовые оттенки (сюда входят нежный розовый цвет и цвет фуксии). Такие яркие цветы символизируют зарождение любви и признательность.
- Белый цвет и кремовый — чистота намерений и символ непорочности.
- Малиновые пионы. Такие цветы преподносят людям, которым хочется пожелать процветание и богатство.
- Коралловые. Такой цвет символизирует радость и хорошее настроение.
Пионы дарят на любое мероприятие. Можно выбрать однотонный букет, который будет смотреться очень эффектно, а можно собрать композицию из разных оттенков. Оба варианта будут выигрышными и обрадуют получателя.
Как правильно выбрать пионы и на что обратить внимание
Чтобы цветы долго радовали получателя, нужно их правильно подобрать. Есть три основных момента, которым стоит уделить особое внимание:
- Стебель. Он должен быть толстым, плотным и крепким.
- Листья. У здорового цветка зеленые и без пятен.
- Бутон. Особое внимание нудно уделить именно ему. Он должен быть немного распустившимся или закрытым вовсе. Рекомендуется немного сжать бутон и отпустить. Если она будет упругий — это отличный вариант на подарок, ведь он простоит у получателя в доме.
Также важно обеспечить пиону правильный уход. Это тоже продлит ему жизнь. Несколько рекомендаций, касательно этого вопроса:
- перед тем, как поставить цветы в вазу, необходимо срезать стебель каждого цветка под углом (1-2 см);
- вода в вазе должна быть чистой, немного прохладной;
- воду нужно менять, минимум раз в два дня;
- не оставляйте вазу с цветами под прямыми лучами солнца.
Где купить красивые пионы с доставкой в Киеве?
Если вы хотите сделать дорогому человеку приятное, можно заказать доставку пионов в Киеве. Такой сюрприз поможет реализовать салон флористики ZELENA. Здесь всегда свежие и ароматные цветы, собранные в уникальные композиции.
Букеты из пионов нежные, воздушные и романтичные. Ими можно выразить всю искренность чувств. Флористы ZELENA предлагают однотонные композиции, состоящие исключительно из пионов, или яркие букеты с другими растениями.