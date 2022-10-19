Живете в старом доме и задаетесь вопросом, как мыть каменные полы? Каменная напольная плитка со временем может потерять свой блеск, а затирка может изменить цвет. К счастью, за большинством видов камня легко ухаживать и содержать в чистоте с помощью простого ухода.

Тип камня в этом конкретном проекте — травертин, поэтому, если вы чистите мрамор или другой тип камня, например, известняк, проверьте пригодность продукта и, если возможно, обратитесь к первоначальному поставщику за советом по поводу правильных продуктов для использования.

От глубокой очистки каменных полов до того, как и зачем герметизировать полы из плитки из натурального камня, у нас есть все ноу-хау и инструкции, которым вы можете следовать ниже. Рекомендуем применять противоскользящее средство для каменной плитки, чтобы сделать поверхность идеальной.

1. ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЬТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Если возможно, узнайте, какие продукты использовались при первоначальной укладке плитки. Всегда сначала тестируйте новые продукты на незаметном участке пола, например, в темном углу. Используйте продукты в соответствии с инструкциями и подождите несколько дней, прежде чем приступить к основному этажу, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций.

2. ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

При очистке и герметизации полов из натурального камня используйте моющее средство, предназначенное для известнякового камня .(откроется в новой вкладке)(травертин, мрамор или известняк) в качестве обычного чистящего средства для пола может содержать кислоту, которая может протравить поверхность.

Разбавьте моющее средство водой в соотношении 1:5 и обильно нанесите губкой; используйте скребок с длинной ручкой для больших площадей. Попробуйте более сильный раствор, если он очень грязный.

3. СОТРИТЕ ВЪЕВШУЮСЯ ГРЯЗЬ

Дайте продукту подействовать от 10 до 20 минут, периодически протирая сильно загрязненные участки. Затирка, будучи более шероховатой, чем камень, особенно восприимчива к въевшейся грязи и жиру. Поэкспериментируйте с разными типами щеток — мы обнаружили, что щетка для мытья посуды с нейлоновой щетиной работает очень хорошо.

4. СОТРИТЕ ОСТАТКИ И ПРОМОЙТЕ

Вытрите грязный очиститель. Промойте, используя лучшую швабру и ведро чистой воды. Пройдитесь по каменной напольной плитке старым полотенцем, чтобы сократить время высыхания. После высыхания проверьте, нужно ли заклеивать плитку, оставив на поверхности несколько капель воды. Если вода впитается, пол необходимо обработать пропиткой.