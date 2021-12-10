Программы для автоматизации процессов малого бизнеса

Дата публікації

CRM-системы значительно упрощают ведение малого бизнеса. Такие программы помогают оптимизировать учет клиентов, наладить процесс продажи товаров и услуг.

Среди возможных вариантов – appointer.ua. Программный продукт обеспечивает удобство управления записями, что будет полезно для салонов красоты, СПА-салонов, клиник. Приятный бонус  – пробный период продолжительностью 2 недели.

Программы для косметологических салонов

CRM-системы помогают увеличить охваты и повысить уровень обслуживания клиентов. Изменения в ведении бизнеса способствуют развитию лояльного отношения к бренду, положительно сказываются на эффективности управления клиникой. В результате увеличивается прибыль. И все это без огромных вложений и реализации сложных схем.

Автоматизация отдельных процессов позволяет сосредоточиться на более сложных задачах. Удобно, когда много функций собрано в одном месте, а интерфейс простой.

Программа для косметологического салона содержит:

  • базу клиентов с подробной информацией;
  • упрощенный вариант записи;
  • календарь записей;
  • учет медикаментов и расходников;
  • автоматический расчет окладов;
  • аналитика и статистика для владельца бизнеса.

Объединены следующие возможности:

  • быстрое заполнение электронного календаря;
  • простой доступ к заявкам;
  • возможность удобного дополнения данных;
  • доступ для косметологов к картам пациентов;
  • онлайн-запись;
  • доступ для пациентов к графику работы специалистов;
  • упрощение работы для сотрудников склада;
  • возможность автоматического определения и контроля нормы расходников;
  • формирование зарплатной ведомости и подробных отчетов для принятия правильных решений.

Программы для парикмахерских и салонов красоты

Необходимый функционал собран в одной CRM-системе. Учтены специфические особенности бьюти-бизнеса. Платформа создана для простой работы и фиксирования важных нюансов.

Преимущества для сотрудников и посетителей:

  • экономия времени персонала благодаря ведению онлайн-календаря;
  • электронная база клиентов с возможностью просмотра развернутой истории;
  • быстрые поиск и обновление данных;
  • качественный сервис;
  • увеличение прибыли;
  • самостоятельная запись в любой день и в любое время;
  • запись на сайте и через соцсети;
  • автоматическое напоминание о визите;
  • автоматизированный процесс расчета зарплаты;
  • возможность установить количество расходников для каждой процедуры (после завершения приема и внесения оплаты списание со склада происходит автоматически);
  • возможность легко контролировать основные показатели (прибыль, количество посещений по периодам, рентабельность, изменения в клиентской базе).

Старт и возможности CRM-систем

Запуск CRM-системы происходит в несколько этапов:

  • консультация;
  • обучение работе с программой, помощь с настройками;
  • перенос данных с других устройств и программ без риска потерь;
  • помощь по всем вопросам.

Доступные возможности:

  • работа на любом устройстве и с любого браузера;
  • синхронизация с телефонией;
  • импорт данных с других приложений;
  • автоматизированный процесс смс-рассылок;
  • удобство при планировании графика;
  • реальная картина остатков;
  • налаживание доверительных взаимоотношения с клиентами;
  • повышение лояльности и качества сервиса;
  • сокращение временных затрат на оформление документации.

Плюсы очевидны для всех. Клиент имеет возможность в любое время запланировать свой визит. Можно записаться даже ночью или в выходной день, что удобно для занятых людей. Сотрудники имеют в быстром доступе необходимые для работы данные и могут легко отслеживать загруженность. Владелец бизнеса меньше времени тратит на бумажную работу и видит в системе результаты деятельности.

Тег:
To Top