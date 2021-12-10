Программы для автоматизации процессов малого бизнеса

CRM-системы значительно упрощают ведение малого бизнеса. Такие программы помогают оптимизировать учет клиентов, наладить процесс продажи товаров и услуг.
Среди возможных вариантов – appointer.ua. Программный продукт обеспечивает удобство управления записями, что будет полезно для салонов красоты, СПА-салонов, клиник. Приятный бонус – пробный период продолжительностью 2 недели.
Программы для косметологических салонов
CRM-системы помогают увеличить охваты и повысить уровень обслуживания клиентов. Изменения в ведении бизнеса способствуют развитию лояльного отношения к бренду, положительно сказываются на эффективности управления клиникой. В результате увеличивается прибыль. И все это без огромных вложений и реализации сложных схем.
Автоматизация отдельных процессов позволяет сосредоточиться на более сложных задачах. Удобно, когда много функций собрано в одном месте, а интерфейс простой.
Программа для косметологического салона содержит:
- базу клиентов с подробной информацией;
- упрощенный вариант записи;
- календарь записей;
- учет медикаментов и расходников;
- автоматический расчет окладов;
- аналитика и статистика для владельца бизнеса.
Объединены следующие возможности:
- быстрое заполнение электронного календаря;
- простой доступ к заявкам;
- возможность удобного дополнения данных;
- доступ для косметологов к картам пациентов;
- онлайн-запись;
- доступ для пациентов к графику работы специалистов;
- упрощение работы для сотрудников склада;
- возможность автоматического определения и контроля нормы расходников;
- формирование зарплатной ведомости и подробных отчетов для принятия правильных решений.
Программы для парикмахерских и салонов красоты
Необходимый функционал собран в одной CRM-системе. Учтены специфические особенности бьюти-бизнеса. Платформа создана для простой работы и фиксирования важных нюансов.
Преимущества для сотрудников и посетителей:
- экономия времени персонала благодаря ведению онлайн-календаря;
- электронная база клиентов с возможностью просмотра развернутой истории;
- быстрые поиск и обновление данных;
- качественный сервис;
- увеличение прибыли;
- самостоятельная запись в любой день и в любое время;
- запись на сайте и через соцсети;
- автоматическое напоминание о визите;
- автоматизированный процесс расчета зарплаты;
- возможность установить количество расходников для каждой процедуры (после завершения приема и внесения оплаты списание со склада происходит автоматически);
- возможность легко контролировать основные показатели (прибыль, количество посещений по периодам, рентабельность, изменения в клиентской базе).
Старт и возможности CRM-систем
Запуск CRM-системы происходит в несколько этапов:
- консультация;
- обучение работе с программой, помощь с настройками;
- перенос данных с других устройств и программ без риска потерь;
- помощь по всем вопросам.
Доступные возможности:
- работа на любом устройстве и с любого браузера;
- синхронизация с телефонией;
- импорт данных с других приложений;
- автоматизированный процесс смс-рассылок;
- удобство при планировании графика;
- реальная картина остатков;
- налаживание доверительных взаимоотношения с клиентами;
- повышение лояльности и качества сервиса;
- сокращение временных затрат на оформление документации.
Плюсы очевидны для всех. Клиент имеет возможность в любое время запланировать свой визит. Можно записаться даже ночью или в выходной день, что удобно для занятых людей. Сотрудники имеют в быстром доступе необходимые для работы данные и могут легко отслеживать загруженность. Владелец бизнеса меньше времени тратит на бумажную работу и видит в системе результаты деятельности.