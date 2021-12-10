Программы для автоматизации процессов малого бизнеса

CRM-системы значительно упрощают ведение малого бизнеса. Такие программы помогают оптимизировать учет клиентов, наладить процесс продажи товаров и услуг.

Среди возможных вариантов – appointer.ua . Программный продукт обеспечивает удобство управления записями, что будет полезно для салонов красоты, СПА-салонов, клиник. Приятный бонус – пробный период продолжительностью 2 недели.

Программы для косметологических салонов

CRM-системы помогают увеличить охваты и повысить уровень обслуживания клиентов. Изменения в ведении бизнеса способствуют развитию лояльного отношения к бренду, положительно сказываются на эффективности управления клиникой. В результате увеличивается прибыль. И все это без огромных вложений и реализации сложных схем.

Автоматизация отдельных процессов позволяет сосредоточиться на более сложных задачах. Удобно, когда много функций собрано в одном месте, а интерфейс простой.

Программа для косметологического салона содержит:

базу клиентов с подробной информацией;

упрощенный вариант записи;

календарь записей;

учет медикаментов и расходников;

автоматический расчет окладов;

аналитика и статистика для владельца бизнеса.

Объединены следующие возможности:

быстрое заполнение электронного календаря;

простой доступ к заявкам;

возможность удобного дополнения данных;

доступ для косметологов к картам пациентов;

онлайн-запись;

доступ для пациентов к графику работы специалистов;

упрощение работы для сотрудников склада;

возможность автоматического определения и контроля нормы расходников;

формирование зарплатной ведомости и подробных отчетов для принятия правильных решений.

Программы для парикмахерских и салонов красоты

Необходимый функционал собран в одной CRM-системе. Учтены специфические особенности бьюти-бизнеса. Платформа создана для простой работы и фиксирования важных нюансов.

Преимущества для сотрудников и посетителей:

экономия времени персонала благодаря ведению онлайн-календаря;

электронная база клиентов с возможностью просмотра развернутой истории;

быстрые поиск и обновление данных;

качественный сервис;

увеличение прибыли;

самостоятельная запись в любой день и в любое время;

запись на сайте и через соцсети;

и через соцсети; автоматическое напоминание о визите;

автоматизированный процесс расчета зарплаты;

возможность установить количество расходников для каждой процедуры (после завершения приема и внесения оплаты списание со склада происходит автоматически);

возможность легко контролировать основные показатели (прибыль, количество посещений по периодам, рентабельность, изменения в клиентской базе).

Старт и возможности CRM-систем

Запуск CRM-системы происходит в несколько этапов:

консультация;

обучение работе с программой, помощь с настройками;

перенос данных с других устройств и программ без риска потерь;

помощь по всем вопросам.

Доступные возможности:

работа на любом устройстве и с любого браузера;

синхронизация с телефонией;

импорт данных с других приложений;

автоматизированный процесс смс-рассылок;

удобство при планировании графика;

реальная картина остатков;

налаживание доверительных взаимоотношения с клиентами;

повышение лояльности и качества сервиса;

сокращение временных затрат на оформление документации.

Плюсы очевидны для всех. Клиент имеет возможность в любое время запланировать свой визит. Можно записаться даже ночью или в выходной день, что удобно для занятых людей. Сотрудники имеют в быстром доступе необходимые для работы данные и могут легко отслеживать загруженность. Владелец бизнеса меньше времени тратит на бумажную работу и видит в системе результаты деятельности.