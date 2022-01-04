Преміумжитло та житло бізнес-класу: у чому відмінності?

Класифікація українського житла за класами міцно вкоренилася в суспільство, забудовники та рієлтори оперують поняттями «преміум» та «бізнес-клас».

Однак такий поділ має рекомендаційний характер, тому майбутньому власнику буде корисно знати загальні відмінності між цими сегментами.

Преміумжитло: основні ознаки

Житло класу преміум (ще його називають люкс) – це найдорожчі квартири на ринку нерухомості, бо вони відповідають найвищим характеристикам. Часто вони мають особливий імідж або власний бренд, як, наприклад, преміум житло на Позняках від «Ковальської» — проєкт 31Z. Цей будинок може похвалитися захопливими краєвидами — озером та парком Позняки, пейзажем Києва. Також його відрізняє ідеальне розташування та особлива архітектура. При будівництві використовувалися високоякісні матеріали, а сама будівля зведена за монолітно-каркасною технологією.

Від житла бізнес-класу елітна нерухомість відрізняється:

локацією;

архітектурою;

технологією будівництва та використаними матеріалами;

інфраструктурою.

Елітне житло будують у центрі міста, ідеальний варіант — історична місцевість. Це відособлена територія з власною інфраструктурою, тож поруч може і не бути інших громадських об’єктів.

Як зовні, так і внутрішньо елітна нерухомість унікальна, бо це авторський проєкт. Планування може бути як вільним, так і за індивідуальним проєктом. Що стосується матеріалів для будівництва, то вони екологічно чисті, енергоощадні. Технології будівництва використовують найкращі — монолітно-каркасну або метод цілісної кладки.

У кожному люкс-будинку є ресепшн, хол, охорона, індивідуальні системи водопостачання й опалення. Територія огороджена, є зони для відпочинку та спорту, дитячі комплекси. На території працюють розважальні центри та ресторани.

Житло бізнес-класу: основні ознаки

Бізнес-варіант знаходиться у престижному районі міста в кроковій доступності до транспорту. Будова завжди виглядає оригінально, девелоперами пропонуються вільні планування квартир.

Для зведення будівлі застосовують монолітні технології з використанням якісних енергоощадних матеріалів.

Прибудинкова територія охороняється, є консьєрж та домофон, в таких ЖК є зони загального користування, наприклад, СПА-комплекс чи зелені тераси для мешканців.