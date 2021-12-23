В пожилом возрасте, а особенно после различных травм или операций, людям необходима дополнительная поддержка, так как опорно-двигательная система ослабевает и становится не способна функционировать должным образом.

В данном случае для пожилого человека будет полезным купить ходунки — специальные реабилитационные конструкции, которые создают дополнительную опору при ходьбе и снимают нагрузку с суставов. Такие приспособления значительно упрощают повседневную жизнь пожилых и ослабленных пациентов. В использовании они гораздо удобнее чем костыли, а также практичнее и дешевле чем инвалидные коляски. Существует множество различных моделей ходунков для взрослых. В чем заключаются их отличия и особенности? На что обращать внимание при выборе? Какую фирму выбрать? На эти и другие вопросы ответим далее.

Преимущества ходунков для взрослых

Как уже упоминалось ранее, ходунки для взрослых — это отличное реабилитационное средство, которое будет создавать поддержку пожилому человеку при передвижении. Во время ходьбы пользователь может надежно опереться об конструкцию руками, таким образом передав часть нагрузки ходункам. Это облегчает работу суставов и позвоночника. Хранить ходунки гораздо удобнее чем инвалидное кресло или коляску. Также конструкция на порядок практичнее чем обычные костыли. Дополнительные преимущества ходунков следующие:

Обширная опорная база. Отсутствие необходимости сторонней помощи при передвижении. Ускорение периода реабилитации после травмы или операции. Равномерное распределение нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Конструкции легкие и удобные в применении (некоторые модели оснащены колесиками).

Вместе с ходунками, пожилые люди, испытывающие проблемы с самостоятельным передвижением, получат свободу действий и легкость передвижения. Современные модели ходунков достаточно облегченные и практичные. Они оснащены анатомическими рукоятками, системами антискольжения и надежными крепежами. Это безопасное и эффективное реабилитационное средство, которое поможет пожилому или ослабленному человеку всегда чувствовать себя бодро и уверенно.

Как правильно выбрать ходунки для взрослых?

Прежде чем ответить на вопрос, как правильно подобрать ходунки для взрослого — необходимо понять, какие виды ходунков существуют. В большинстве случаев вспомогательные конструкции для передвижения могут быть:

Стационарные. Фиксированные ходунки переставляются пользователем при каждом шаге. Основное преимущество таких конструкций заключается в повышенной устойчивости и надежности. Для людей с избыточным весом предусмотрены усиливающие конструкции из стали, выдерживающие высокие нагрузки. Шагающие. В таких конструкциях предусмотрены две боковые опоры, которые переставляются поочередно. Данные устройства рекомендуются людям с уверенным чувством равновесия и применяются в конце реабилитационного периода. Многоуровневые. Данный тип ходунков, как правило, включает два уровня с дополнительной парой поручней. Это облегчает применение ходунков при вставании или усаживании человека. Комбинированные. Универсальная конструкция ходунков для взрослых может использоваться в стационарном или шагающем виде. Это удобно, когда пациент находится в реабилитационном периоде и постепенно выздоравливает. Также универсальные модели практичны в применении и экономичны. На колесах. Колеса на нижних опорах необходимы в том случае, когда пациент имеет ослабленность верхней части корпуса. Такие ходунки легко переставлять, а их применение не требует от пользователя значительных физических усилий. В конструкции может быть два или четыре колеса.

Также устройство может быть складного типа. Складные ходунки можно брать с собой при необходимости, а при хранении они занимают меньше места. При покупке ходунков обращайте внимание на такие технические параметры:

максимально допустимая нагрузка;

высота конструкции;

материалы рамы (усиленный, облегченный);

система антискольжения;

тип рукояток (пластмасса, анатомическа ручка, резина).

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