Популярные стратегии ставок на бейсбол

Существуют разные ставки на бейсбол и стратегии, примеры некоторых из них мы приводим далее.

Стратегия коридор в бейсболе

Для успешной игры по этой стратегии необходимо иметь счета в нескольких букмекерских конторах. Вы должны будете сделать ставки на противоположные события в одном матче с хорошими коэффициентами, чтобы выиграли либо оба пари, либо одно из них.

Например, «Янкиз» гостят у середняка MLB «Чикаго Уайт Сокс». Ставка на победу гостей с форой (-1) принимается с коэффициентом 1,9. Ставка на хозяев с форой (+2,5) по котировкам 1,7. Если «Янкиз» побеждают с разницей в 1 очко, выигрывает ставка с плюсовой форой, а по минусовой форе возврат. Победа гостей с разницей в 2 очка дает выигрыш по обеим ставкам. При победе гостей с разницей в 3 и более очков выигрывает только пари на минусовую фору. В случае победы хозяев выигрывает ставка с плюсовой форой. Получается, что даже самый неудачный исход матча принесет беттеру небольшие убытки. При ставках в размере 1000 рублей это 1000 х 1,7 –1000 = – 300 рублей.

Стратегия ставок на бейсбол в Лайв

Есть разные варианты реализации стратегии ставок на бейсбол в лайве.

Наибольшей популярностью пользуется тактика «догона» с заключением пари на ничью в каждом последующем иннинге.

Большинство иннингов в бейсбольных матчах заканчиваются с ничейным счетом. Букмекеры предлагают поставить на ничью в следующем иннинге с коэффициентом около 1,7 или 1,8. Вы делаете ставку, последовательно увеличивая ее размер в случае проигрыша предыдущего пари на такую сумму, чтобы компенсировались все предыдущие потери. Так как в бейсболе очень редко бывает более 4-х иннингов подряд без ничьих, повышать размер ставки до критических сумм приходится не часто. Данный вид пари доступен в бк ПариМатч. Для игры вам необходима регистрация в Пари Матч kz и авторизация в аккаунте.

Стратегия ставок на бейсбол от Щукина

Эта стратегия ставок на бесйбол MLB или матчи других чемпионатов подразумевает заключение пари на противоположные события в одном матче. Например, на победу хозяев дают коэффициент 2,1, а на победу гостей с форой (-1,5) даются котировки 2,3. Так как в бейсболе матчи часто выигрываются с преимуществом не менее 2-х очков, можно заиграть оба коэффициента, и шансы на общий успех будут высокими. Но есть риск и полностью проиграть, если хозяева потерпят поражение с минимальной разницей в счете.

Стратегия на тотал меньше

В бейсболе более 50% иннингов в матчах заканчиваются со счетом 0:0 и не редко букмекеры дают коэффициенты на ТМ 0,5 в следующем иннинге на уровне 1,9. Чтобы сделать ставки на бейсбол по стратегии, советы опытных заключаются в использовании метода «догона». То есть вы ставите на тотал меньше в следующем иннинге. Если пари не зашло, повышаете ставку на ТМ 0,5 в следующем иннинге и так далее. Важная деталь – счет 0:0 чаще всего встречается в первых четырех иннингах.

Также есть вариант стратегии на тотал меньше очков во всем матче. Для этого выбирается наименее результативная команда, которая проводит встречу на стадионе, где редко случаются матчи с большим количеством ранов.

Стратегия ставок от Оскара Грайда

Это чисто математическая стратегия, которая не редко используется и в беттинге. Ее автор предлагает делать ставку равную первоначальной при проигрыше и вдвое увеличивать размер пари при выигрыше. Для общего успеха коэффициенты должны быть не менее 2,0.

Выбор стратегии

Новичку сложно понять, какой должна быть стратегия ставок на бейсбол, лучшие стратегии все кажутся ему выигрышными.

Начинайте проверять стратегию в деле с небольших ставок или вовсе на счете с виртуальными фишками.

Оценивать эффективность стратегии можно только на длительной дистанции. Поэтому не прекращайте делать ставки по ней после нескольких проигрышей подряд.

Если перед вами стоит задача начать стабильно зарабатывать на ставках, постепенно повышайте размер пари и начинайте пробовать более прибыльные стратегии.

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