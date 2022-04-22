Пополнить казино с мобильного телефона – 5 способов

В онлайн казино Украины доступен удобный и быстрый способ внесения депозитов при помощи СМС. Игроки могут пополнить казино с мобильного Лайф Украина, воспользоваться Kyivstar или Vodafone. Слоты пополнить с мобильного можно, не открывая счет в банке и не регистрируя онлайн-кошельки. Все, что нужно сделать геймеру – зайти в личный кабинет на сайте клуба, указать желаемый способ пополнения и провести транзакцию, следуя инструкции. Деньги поступают на баланс моментально. При возникновении трудностей пользователям помогают сотрудники саппорта.

Казино с пополнением с телефона

Игровые автоматы Украина пополнить с мобильного предлагается геймерам, играющим в следующих клубах:

Название Год основания Лицензия Скорость вывода выигрышей Goxbet 2017 Кюрасао 15 минут PointLoto 2015 Кюрасао До 1 часа Riobet 2014 Кюрасао До 24 часов Slotor 2015 Мальта До 48 часов

Играть в онлайн казино на деньги могут только совершеннолетние гэмблеры. В казино с пополнением с телефона необходимо создать аккаунт (заполнить анкету или авторизоваться через соцсети).

Внесение депозитов с Лайф

Пополнить казино с мобильного Лайф Украина просто, поскольку номер телефона привязан к аккаунту игрока. Пользователю нужно:

авторизоваться на сайте клуба;

зайти в профиль;

указать сумму;

Lifecell выбрать из списка операторов;

дождаться СМС с кодом и указать его на сайте.

Начать играть в игровые автоматы на деньги с телефона Украина доступно после поступления денег на баланс. В казино на деньги при проведении транзакций оператор берет комиссию в размере двух процентов от суммы.

Как пополнить счет с Kyivstar

В онлайн казино с пополнением с мобильного через смс Kyivstar игрокам нужно выполнить такие действия:

Зайти в раздел «Касса» или «Платежи». Выбрать способ пополнения посредством SMS. Указать актуальный номер телефона. Ввести на сайте казино код из SMS-сообщения.

Автоматы пополнить с Киевстара можно на сайте оператора. Для этого нужно выбрать сервис «Kyivstar» из списка платежных методов на игровом портале, а затем перейти на веб-страницу оператора – во вкладку «Мобильные деньги». На странице потребуется указать реквизиты счета, сумму депозита и телефон. Через несколько минут абонент получит СМС с паролем. Его следует ввести в личном кабинете в клубе и нажать на «Подтвердить».

Пополнение счета с Водафон

Игровые автоматы Украина пополнить с мобильного Водафон можно за 10-20 секунд. Геймеру требуется указать на сайте клуба свой номер и ввести код из СМС. Играя в игровые автоматы на деньги, для удобства можно пользоваться приложением My Vodafone. Минимальный размер транзакции там – 1 UAH. Ограничение на сумму одного депозита составляет 4000 UAH.