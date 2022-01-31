Покупка б/у авто: основные преимущества

Сторонников приобретения подержанных автомобилей очень много и этому есть все основания. Существует очень много аргументов, побуждающих к покупке б/у машины, причем они не всегда связаны с деньгами.

Очень хороший выбор как б/у, так и новых машин можно найти на онлайн-сервисе OLX.

С его помощью можно оперативно и без хлопот купить авто в Никополе , Днепре, Запорожье или любом другом украинском городе. Достаточно лишь выбрать нужную марку и модель, а также ряд технических характеристик – для вас будут выбраны самые релевантные объявления.

Более низкая стоимость б/у авто

Уже к моменту выезда из помещения салона новый автомобиль теряет 10 % стоимости, эта цифра удваивается к окончанию года эксплуатации. Стоимость б/у авто значительно ниже стоимости нового, следовательно, вы получите больше отдачи от вложенных средств.

С ограниченным бюджетом можно позволить себе лишь покупку транспортного средства в базовой комплектации, что же касается подержанного, то можно найти вариант с гораздо более привлекательной «начинкой» и получить намного больше полезных функций.

Кроме того, можно сэкономить и на отсутствии скрытых комиссий, которые обязательно будут в случае покупки авто из салона, не нужно будет беспокоиться об оплате доставки, комиссионных сборах и обязательной покупке страховки КАСКО.

Не нужно ремонтировать авто в авторизованном автосалоне

Обслуживание транспортного средства в официальном СТО дарит множество преимуществ, среди которых:

полная гарантия;

работа опытных специалистов;

доступ к оригинальным запчастям.

Но при этом затраты на такой ремонт будут довольно высокими. В случае б/у авто у вас всегда есть выбор – официальный сервисный центр или недорогое СТО по соседству. А вот для нового авто такого выбора нет – если не желаете распрощаться с гарантией, все манипуляции с транспортным средством должны проводиться лишь на авторизованных СТО.

Отсутствие у авто «детских» дефектов

Не стоит думать, что новые машины безупречны во всем, наоборот, довольно часто они обладают «детскими» дефектами, т.е. недостатками изготовления, материала или конструкции. Приобретение б/у авто помогает избежать такой ситуации. Довольно часто данные проблемы возникают с двигателями, которые по прошествии времени могут маркироваться как аварийные или крайне проблемные.