Почему стоит оформить ОСАГО онлайн?

Диджитализация — одно из перспективных направлений бизнеса. Исключением не стало и страхование имущества, в том числе ОСАГО. Для получения или продления полиса даже не нужно покидать пределы дома.

Процедура по выбору типа документа и оплате проводится на смартфоне или ноутбуке. После окончания оформления полис автоматически привязывается к базе МТСБУ, а для появления в «Дие» нужно не менее суток, когда активируется страховое покрытие. На законодательном уровне электронный документ ничем не уступает бумажному. На этом его преимущества не заканчиваются.

Тонкости оформления документа

В случае оформления ОСАГО онлайн экономится от нескольких часов до пары дней. До 2008 года необходимо было договариваться с лицензированным страховщиком на отдельный день с условием личного присутствия. Подписание бумаг также отнимало некоторое время. Изменения в постановлении об особенностях заключения договора автогражданки упростило процесс оформления.

Но, отсутствие электронного документа влечет ответственность автовладельца. В случае обнаружения подобного факта, необходимо будет оплатить штраф и компенсацию нанесенному имуществу и здоровью всем участникам аварии из личных средств.

При оформлении документа онлайн, указываются:

технические характеристики автомобиля;

прописка водителя;

лицензия на такси (в случае наличия);

возраст водителя;

авто на еврономерах.

Для последних предусмотрена краткосрочная автогражданка. Все перечисленные параметры влияют на итоговую стоимость. Например, если водитель с опытным стажем ни разу не попадал в аварии, ему предоставляется скидка. Аналогичное предложение ждет тех, кто регулярно оформляет полис в одной страховой компании.

Преимущества онлайн автогражданки

Цифровой аналог бумажного документа предоставляет следующие достоинства:

демонстрация на экране смартфоне или планшете — даже без подключенного интернета, достаточно продемонстрировать номер, который проверяется по единой базе МТСБУ;

простота хранения — если бумажный аналог мог потеряться или повредиться, то цифровая копия всегда доступна, даже после форматирования достаточно скачать новый вариант с электронной почты;

доступность водителям — в случае оформления автогражданки на нескольких водителей для одного автомобиля каждый получает копию договора на личный смартфон, достаточно запросить его;

возможность быстрого распространения — если распечатать копию на принтере, вы можете использовать документ для предоставления в случае проверки он обладает полноценной юридической силой;

подвязывание к базам МТСБУ — после оформления онлайн достаточно проверить на сайте номер полиса и ознакомиться с результатом выдачи.

Среди дополнительных преимуществ ОСАГО — онлайн можно не только оформлять документ, но и продлевать его по мере необходимости.