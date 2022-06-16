Почему стоит купить эпилятор?

Домашняя эпиляция с помощью обычного или фотоэпилятора — отличная альтернатива бритью и салонным процедурам удаления волос. Научиться пользоваться бьюти-гаджетом просто: достаточно изучить инструкцию по эксплуатации и опробовать его на слабо чувствительном участке.

Никакие расходные материалы для эпиляции покупать не нужно, потратиться придется разве что на антисептик и обезболивающий крем.

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Комфорт

Многие девушки во время эпиляции в салоне не могут расслабиться. Даже если процедуру проводит давно знакомый мастер, которому можно доверять, ощущение дискомфорта никуда не девается. Бороться с этой проблемой можно такими способами:

пробовать делать эпиляцию в разных салонах, пока не удастся найти «свой»;

пытаться заниматься собственными делами: читать книгу или переписываться в социальных сетях параллельно с процедурой.

Проще обзавестись собственным эпилятором. Он позволит забыть о чувстве стыда и неловкости. Так можно поступить не только с гаджетом для эпиляции. Например, если не нравится, как подстригают кончики в парикмахерской, стоит задуматься о покупке машинки для стрижки из магазина https://www.moyo.ua/bt/tekhnika-lichnogo-po/mashinki-dlya-strijk/.

Экономия денег

Чтобы довести тело до идеального состояния и по максимуму избавиться от нежелательных волос, нужно посетить не меньше 10-12 сеансов «лазера». Цена вопроса измеряется в десятках тысяч гривен. Шугаринг или восковая эпиляция хоть и стоит дешевле, но тоже влетает в копеечку.

Эксплуатация собственного эпилятора бесплатная, за исключением расходов на электричество. Но они настолько небольшие, что в платежках за коммуналку не ощущаются. Если в комплектацию эпилятора входит большое количество насадок, можно сэкономить еще и на покупке триммера и массажера.

Широкие возможности использования

Эпилятор пригоден для использования в любое время и в любом месте. При наличии влагозащиты возможна эпиляция даже в ванне или душе. Благодаря компактным габаритам гаджет всегда можно взять с собой в отпуск или длительную командировку. Он не станет причиной перевеса багажа и не займет слишком много места.

Хранить бьюти-прибор можно в прикроватной тумбочке, на полочке в ванной или в ящике туалетного столика.

Эффективность

Чтобы эпилятор хорошо справлялся со своей работой, достаточно придерживаться таких правил:

Не прижимать рабочую поверхность вплотную к телу. Ширину захвата это не изменит, а коже может навредить. Эпилировать против роста волос. Если делать все наоборот, не все волоски попадут в «щипцы» эпилятора. Распаривать кожу перед эпиляцией. Так ощущения будут менее дискомфортными. Использовать антисептики и обезболивающие средства, предназначенные для наружного применения. Начинать медленно. Скорость лучше увеличивать постепенно, чтобы процедура не была болезненной.

При соблюдении перечисленных рекомендаций эффект держится от 3 до 5 недель.

Ассортимент моделей

Подобрать устройство реально на любой вкус, даже для самой требовательной пользовательницы.

По типу питания эпилятор может быть аккумуляторным или сетевым. Аккумуляторный выигрывает по уровню мобильности, а сетевой — более «выносливый».

В зависимости от способа эпиляции выделяют «сухие» и влагоустойчивые модели.

По принципу работы гаджеты классифицируют на обычные и фотоэпиляторы.

По назначению приборы делят на такие категории: для ног, для лица, для бикини, для всего тела, для деликатных зон.

Стоимость эпилятора зависит от производителя, комплектации, механизма функционирования. Существуют модели за несколько сотен гривен и за несколько десятков тысяч.