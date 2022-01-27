Почему эффективна косметическая линия Mineral 89 от Vichy?

Уходовая косметика защищает кожу от вредных внешних воздействий, насыщает микроэлементами и минералами.
Разработанная лабораториями Vichy линия Mineral 89 — ежедневный уход за кожей любого типа. Гели, тканинна маска, концентрат успокаивают, освежают, оказывают благотворное воздействие на защитные функции эпидермиса.
Почему Mineral 89?
В большинстве косметических средств Vichy процент полезной воды вулканического происхождения с высокой минерализацией не превышает 20%. В этом комплексе после сотни клинических тестов технологи довели содержание воды до 89%.
Термальная вода много веков известна своими полезными свойствами:
- 15 различных минералов и микроэлементов;
- в одном литре содержится до 5,2 г ценных веществ.
Производственные площади бренда расположены всего в 4 км от источника в известной своими потухшими вулканами провинции Овернь. На основе термальной воды разработаны средства для ухода за кожей во время менопаузы, уход за волосами, очищающие и восстанавливающие мультикомплексы.
Мощный увлажняющий эффект усилен влагоудержателем: низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Легкая структура уходовых средств не вызывает аллергии, не забивает поры, оптимальна для молодой и возрастной кожи любого типа.
Mineral 89: первый этап красоты вашей кожи
Дерматокосметика разработана в качестве первого этапа ежедневного уходового ритуала. После очищения нанесите тонкий слой геля-бустера на лицо, шею, руки. Гель не липкий, мгновенно впитывается, оставляет приятное ощущение прохлады и свежести. Немного средства нанесите на кончики пальцев и легкими похлопываниями распределите по щекам, лбу и подбородку. Такой самомассаж активизирует микроциркуляцию крови, ускоряет действие микроэлементов.
Для деликатного ухода за кожей вокруг глаз и губ применяется специальный гель — он снимает отечность, успешно борется с кругами под глазами. В ходе исследований 88% участников отметили повышение эластичности кожи спустя 28 дней ежедневного применения средства.
Концентрат с пробиотиками и витаминным комплексом усиливает сияние кожи, насыщает ее влагой и аминокислотами, незаменимыми для активного синтеза коллагена и эластина.
Утром или перед сном приятное дополнение ежедневных процедур — тканевая маска. Всего 10 минут — и ваше лицо выглядит посвежевшим и отдохнувшим. После применения средств линии Mineral 89 используйте дневной крем или лосьон с УФ-фильтром.