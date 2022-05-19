Перспективи українського гемблінгу у повоєнний час

В Україні вже протягом трьох місяців панує військова обстановка і коли ситуація покращиться, передбачити не здатний ніхто. Але навіть на тлі існуючої невизначеності найкращі експерти країни вже планують повоєнне відновлення державної економіки.

За попередніми підрахунками аналітиків, збитки економіки України від військових дій становлять не менше 600 мільярдів доларів. Нещодавно Президент України представив громадянам Програму відновлення регіонів, які постраждали від бойових дій. Відновлення здійснюватиметься завдяки патронату низки європейських держав.

Що це означає для української азартної промисловості? Патронат дає надію, що відновлення постраждалих інфраструктурних об’єктів здійснюватиметься швидкими темпами. І тут у наземних азартних закладів з’явиться реальний шанс відновлення роботи.

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Наземні беттингові заклади та казино сьогодні постраждали найбільше. Віртуальні клуби, які не прив’язані до фізичних локацій, продовжують функціонувати у звичному режимі. Вибрати надійне ліцензійне онлайн-казино, що приймає оплату через Приват24 гравці, можуть на ресурсі https://ua1.com.ua/casino-type/privat24-casinos . Вибираючи для гри легалізовані казино, гравець захищає свої кошти та підтримує економіку країни.

Відновлення зруйнованої бойовими діями інфраструктури у рамках програми патронату – реальний шанс для учасників азартної індустрії відновити бізнес. Для більшості цивілізованих країн легальний гемблінг – це привабливий об’єкт для інвестицій. Завдяки цьому українська азартна індустрія потенційно може потрапити до переліку проектів відновлення регіонів.

Україна отримує від іноземних партнерів безпрецедентний рівень фінансової, інформаційної та військової допомоги. Це дозволяє сподіватися, що повоєнне відновлення економіки країни буде швидким і ефективним. Представники індустрії мріють, що після закінчення війни азартний бізнес в Україні зможе вийти на новий значно вищий рівень сервісу та доходів.

Президент України вже оголосив, що Швеція та Великобританія підтвердили участь у програмі патронату. Ці країни виявили бажання надати допомогу у відновленні Київської та Миколаївської області. Патронат передбачає не лише фінансування, а й залучення до будівництва зарубіжних архітекторів, фінансистів та інших фахівців.