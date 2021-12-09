Переваги та недоліки iphone 11 pro max

Напевно, практично кожна людина, яка проживає в розвиненій країні, хоч раз чула про такий бренд техніки, як Apple.

Всім відомо, що ціни на гаджети від цього виробника не низькі, але при цьому техніка відрізняється гарною якістю, новими технологіями та відмінним дизайном.

Одна з небагатьох речей, яка залишається стабільною вже багато років — щорічна презентація нових продуктів від Apple. Щоразу перебувають люди, які критикують кожен флагман, але в результаті результат однаковий — нові айфони, айпади, макбуки розкидають як гарячі пиріжки. Сьогодні ми розглянемо конкретну модель – iPhone 11 pro max, розберемося в деталях, виділимо основним плюси та мінуси.

Переваги

Більш міцний корпус у порівнянні зі старішими моделями

Водонепроникний корпус

Матова задня панель

Екран XDR – найяскравіший OLED-дисплей, має відмінну контрастність і точність кольору.

Apple A13 Bionic – один із найшвидших процесорів на цей час

Функція швидкого заряджання акумулятора

Стереодинаміки найвищої якості

Зручний інтерфейс користувача

Нічний режим камери

Як завжди, шикарна основна камера, за допомогою якої можна зробити дуже якісні фото

Хороша якість відео, стабілізація

Мінуси

Сам телефон сам собі немаленьких розмірів, що може не сподобатися багатьом користувачам. Наприклад, незручно керувати екраном однією рукою та носити смартфон у кишені

Немає роз’єму 3,5 мм або аудіоадаптера

Обмежене використання NFC

Якщо це ваш перший гаджет від Apple, то спочатку буде непросто розібратися з керуванням файлами та їх передачею

Якщо хочете скористатися над ширококутною камерою, враховуйте те, що відсутній автофокус і нічний режим

Не всі захочуть купити айфон 11 про за такою ціною. Є багато аналогів за більш доступною вартістю

Якими б не були відгуки диванних критиків, ця модель iPhone безперечно вдала. Це зовсім не означає, що власникам старіших модулів треба відразу бігти за новою покупкою, але якщо ви збираєтеся оновити смартфон, то iphone 11 pro max – відмінний варіант. Все швидко працює, починаючи з екрана, закінчуючи Face ID. Якщо вам важлива тривалість автономної роботи телефону, то можна хоч цілий день користуватися стандартними функціями, грати, серфити в інтернеті з підключеними Apple Watch і AirPods, не переживаючи про те, що забули зарядку будинку. Напевно, найважливішим та масштабним доповненням стала ширококутна камера, яка значно розширює можливості використання айфону. Єдине, що засмучує – недоступність цін для багатьох мешканців країн СНД.