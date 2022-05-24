Parimatch Foundation — фонд, який вже з 2019 року активно допомагає дітям по всій країні отримати доступ до спорту та покращення фізичного здоров’я. Український благодійний фонд проекту намагається допомагати дітям з інвалідністю, сиротам, а також дітям із малозабезпечених та неблагополучних сімей.

На сьогодні понад 1500 дітей отримали кваліфіковану допомогу від фахівців із різних напрямків, а також шанс реалізувати себе у житті.

Компанія на сьогодні співпрацює з великою кількістю організацій, які пропонують не лише фінансову допомогу, а й фахівців у різних галузях, інфраструктуру, медіа підтримку та багато іншого. Серед таких організацій є федерації баскетболу, флорболу та хокею України, футбольний клуб Шахтар та хокейний клуб Донбас, Ювенальна поліція України, спортивний онлайн-банк Sportbank та багато інших державних та комерційних органів.

На сьогодні робота українського благодійного фонду Parimatch Foundation представлена ​​основними 4 напрямками роботи:

допомога сиротам, дітям з неблагополучних та малозабезпечених сімей та дітям-інвалідам в отриманні доступу до спорту, фізичних активностей у різних напрямках;

реалізація дітей у майбутньому через спорт та будь-які структури, що працюють у спортивному напрямку;

збільшення кількості фізичної активності у школах;

співпраця з топовими фахівцями, щоб підвищити кваліфікацію педагогів, які працюють із підопічні фонду.

З початком бойових дій на території України у 2022 році компанія суттєво розширила свій список наданої допомоги та стала на просто вузьконаправленим фондом, а повноцінним волонтерським проектом. Команда проекту щоденно допомагає всім, хто потребує матеріального та ментального напрямів, що проживають на території як бойових дій, так і просто гарячих точках, що знаходяться під регулярним обстрілом. Кожен бажаючий може зробити свій внесок у розвиток проекту. На сайті Parimatch Foundation є кнопка “Допомогти”, де можна буде пожертвувати кошти на допомогу підопічним проекту.