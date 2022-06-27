Отводы труб: познакомьтесь с видами и спецификой

Монтаж трубопроводов не обходится без разнообразных деталей, благодаря которым инженерные коммуникации могут работать эффективно и бесперебойно.

Одним из таких неотъемлемых компонентов является отвод, с помощью которого удается регулировать направление трубопровода и потока воды, пара или газа. Подобные детали бывают цельнотянутыми и гнутыми, многое зависит от актуальных условий и особенностей транспортируемого вещества. Если грамотно установить отвод, тогда не придется волноваться за герметичность, сроки эксплуатации и безопасность.

Классификация отводов

Нержавеющий

Упомянутый отвод трубы изготавливается из нержавеющей стали экологического плана, причем приобрести можно модели с разным углом изгиба (от 45 до 180 градусов). Прикрепить деталь к трубопроводу разрешается благодаря бесшовному способу, ведь подобное решение позволит получить необходимый уровень герметичности. Температурный диапазон варьируется, поэтому продукт считается универсальным. Он подойдет для любых веществ, ведь отвод не ржавеет, не треснет из-за снижения или повышения температуры, а также не деформируется из-за агрессивной химии. Необходимость в постоянном сервисном обслуживании также отсутствует.

Стальной

В данном случае актуальны разнообразные варианты, ведь в ассортименте представлены эмалированные, стальные бесшовные и оцинкованные варианты. Отмеченное решение подходит для еще более опасных условий эксплуатации, причем продукт может справляться с невероятно высокими температурными показателями (+450 градусов Цельсия). Отводы экологичны, рассчитаны на многократное использование и отличаются невероятно низкими показателями взрыво- и пожароопасности.

Что касается производства, то холодногнутые модели создаются благодаря трубогибочному оборудованию. Речь идет о поперечном сгибании охлажденных продуктов, в процессе которого используется особый патрон-удлинитель.

Где купить качественный продукт?

Специализированная компания «Armax» предлагает большой выбор как нержавеющих, так и стальных отводов. Ассортимент постоянно пополняется новинками, а доставка заказов возможна во многие уголки Украины. В случае необходимости потенциальные клиенты могут связаться с сотрудниками и получить консультацию, приняв окончательное решение о покупке именно того продукта, который на 100% соответствует требованиям. Жители и гости Киева могут воспользоваться услугой самовывоза со склада после индивидуального согласования деталей.