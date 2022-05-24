Особенности организации лечения в Германии без посредников и что входит в программу гинекологического обследования?

В немецкую клинику Фрайбурга каждый год обращается много пациентов, в том числе и из-за границы. Это некоммерческая структура с многолетним опытом успешной работы и безупречной репутацией.

Отличительные особенности – доступные расценки на все виды медицинских услуг и качественная организация лечения в Германии без посредников, наличие программы чек-ап обследования и инновационного диагностического оборудования от лучших производителей.

Что такое Чек-ап обследование пациентов в Германии?

Немецкие специалисты из клиники Фрайбурга рекомендуют регулярно проходить профилактическое обследование, особенно людям из группы риска. В нее входят лица с лишним весом, нестабильным артериальным давлением, наследственной предрасположенностью и др.

Также стоит обследоваться лицам с вредными привычками, частыми простудными/вирусными заболеваниями, работающие на вредном производстве. К развитию многих болезней приводит и плохая экологическая обстановка, постоянные стрессы, нездоровый образ жизни.

Многие заболевания могут протекать без симптомов, а выявить отклонения поможет ранняя диагностика. В клинике Германии можно пройти комплексное чек-ап обследование по различным направлениям: гинекологическое, урологическое, онкологическое, неврологическое, кардиологическое, общетерапевтическое и т.д.

Сегодня это самый эффективный и точный метод определения заболеваний благодаря ранней диагностики. Для этого в клинике Германии применяется новейшая аппаратура от лучших производителей.

Например, общетерапевтическое чек-ап обследование включает сбор анамнеза специалистом, перечень основных лабораторных анализов крови и исследований (измерение артериального давления, вес, проведение ЭКГ, эхокардиографии, УЗИ внутренних органов, спироэргометрия, слуховой тест и др.

Программа гинекологического обследования в Германии

Университетская клиника Фрайбурга предлагает пройти гинекологическое обследование в Германии, оно проводится амбулаторно и занимает не больше двух дней. Стоимость можно узнать на официальном сайте, она примерная и подлежит пересчету, если какие-либо виды исследований не проводились.

В программу гинекологического чек-ап обследования в Германии входит:

консультация врача-гинеколога/сбор анамнеза;

гинекологический осмотр на кресле;

скрининг-тест (определение рака шейки матки);

бакпосев (обнаружение вредной микрофлоры, инфекций, ПЦР и др.);

УЗИ внутренних органов;

маммография;

заключение специалиста.

Гинекологи рекомендуют регулярно посещать гинекологию и не пропускать плановые профилактические приемы. Это поможет на ранней стадии определить отклонения от нормы, назначить эффективную схему лечения с целью не допустить развития патологических процессов.