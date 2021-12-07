Онлайн-кредиты на карту в Украине за 1 минуту

Очень часто люди обращаются к микрокредитам. По статистике, кредит оформляют, если вдруг не хватает денег до зарплаты.

Основная причина востребованности такого вида кредитования – простота и доступность выдачи займов. Тут вы сможете получить средства на любые нужды с наличием лишь своего паспорта и кода.

Условия выдачи кредитов

В микрофинансовых организациях кредит на карту сможет получить каждый гражданин возрастом от 18 до 65 лет. Серьезных требований мало, взять деньги способен человек даже с плохой кредитной историей, независимо от дохода или наличия официального трудоустройства. В таких организациях упрощенная процедура получения займов, тут денежные средства предлагают матерям в декрете, студентам, пенсионерам и безработным.

В сервисе кредитования Credit-Pro клиент может получить до 3000 гривен на срок до месяца – это среднее значение. Максимальная сумма – 10 000 гривен. Некоторым заемщикам это станет доступно после первого выплаченного кредита. Получить займ вы имеете возможность исключительно на официальном сайте, это более безопасный способ выдачи кредитов. Таким образом не нужно будет разглашать личные данные и получать наличными крупную сумму. Дополнительные платежи и комиссии полностью отсутствуют.

Как получить кредит

Чтобы получить деньги на https://credit-pro.com.ua/, требуется:

Выбрать срок и сумму займа. Система покажет требуемую сумму для возврата.

2. Заполнить заявку. Надо ввести контактный номер и ответить на пару вопросов.

3. Верифицировать карту. Ваша карта должна быть активна, с положительным балансом.

4. Очень быстро система даст ответ. Чаще всего это занимает до 1 минуты.

5. Затем подписывается договор, и денежные средства переводят на карту. Кредитный договор подписывается онлайн.

В результате деньги переведут на пластиковую карту, можно пользоваться ими.

Как вернуть кредит

Основное обязательство заемщика – вовремя вернуть нужную сумму. Для этого имеется несколько способов:

Оплатить кредит через личный кабинет. Там уже будет прикреплена ваша карта, платеж выполняется мгновенно и без процентов.

2. Оплатить кредит в терминалах самообслуживания, по номеру телефона. Может взиматься комиссия.

3. Возможно платить по реквизитам, в кассе банка. Но платеж может выполняться до 3-х дней, за платеж берется комиссия.

Если возможности вернуть займ сейчас не имеется, требуется оформить пролонгацию. Это специальная услуга продлевания срока договора на стандартных условиях. В договоре указано, что нарушение срока ведет к штрафным процентам, для того, чтобы избежать этого, следует воспользоваться пролонгацией. В итоге необходимо погасить проценты, и срок автоматически переносится.

Превосходства Credit-Pro

Интернет-сервис Credit-Pro помогает получить средства легко и максимально быстро. Здесь показатель одобрения – примерно 90%, решение принимается за несколько минут. При этом не нужно загружать документы, искать поручителей.

В Credit-Pro у клиента имеется возможность получить выгодную скидку. Следует загрузить фото паспорта, это действие даст -25% скидки. Еще -25% вы сможете получить при указании контактных лиц. Такие действия необязательны, однако документы и контактные лица увеличивает доверие.

Credit-Pro – это максимально быстрый вариант решения проблем с наличными средствами.