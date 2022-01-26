Однотонное белье или с принтом? 4 причины проголосовать за яркость

Красивое нижнее белье – это особая страсть многих женщин. Его может быть не видно под одеждой, но качественные и стильные изделия всегда поднимают самооценку.

При выборе комплекта всегда становится вопрос, какой вариант выбрать – однотонный или же с принтом. Бесспорно в заветном шкафчике нужно иметь оба варианта, но все таки стилисты и ведущие бренды отдают предпочтения вариантам с принтом.

Нестандартный, яркий комплект станет отличным поводом поднять себе настроение с утра, проявить свой характер и просто порадовать себя нестандартной покупкой. Принтованные изделия добавляют игривости и уменьшают возраст, давая возможность почувствовать себя немного свободнее и экстравагантнее.

Причина №1: Добавляют позитивное настроение с самого утра

Женщинам прекрасно известен тот факт, что одежда имеет прямое влияние на настроение. Любимая вещь со стильным дизайном всегда добавляет уверенности и служит как талисман на удачные события в течении всего дня.

Кружевной лифчик и подходящая модель трусиков творят настоящее чудо. Они не видны посторонним глазам, но при этом помогают девушкам чувствовать себя на все 100. Яркие модели с принтом стали популярными в последнее время, благодаря своему особому шарму. Они позволяют чувствовать себя стильно и роскошно независимо от происходящих событий.

Причина №2: Способ подчеркнуть свою уникальность

Классические комплекты белья должны быть в гардеробе каждой девушки. Однако не многие задумываются, что модели с принтом тоже должны пополнить женскую коллекцию.

На рынке представлен большой ассортимент моделей со стильными рисунками, которые покоряют своей неординарностью. Отлично смотрятся трусики с:

пончиками;

котятами;

поцелуйчиками;

пандами.

Можно подбирать рисунок исходя из личных предпочтений. Приобретая такую модель белья, можно быть спокойно думать, что найти такого же человека вблизи с таким комплектом, будет крайне сложно.

Причина №3: Сочетаются с любой одеждой

При выборе яркого белья, можно полностью проявить свою фантазию за счет комплектации оригинальных трусиков с любой одеждой. Главное удостовериться, что ничего не просвечивается.

Для создания стильного комплекта стилисты рекомендуют подбирать гладкие модели лифов, которые имеют хоть один сочетающийся цвет с принтом на трусиках. Выбор зависит только от личных предпочтений. Проявить свою игривость и поднять свое настроение можно независимо от рабочего дресс-кода, школьной формы или других обязательств в одежде. Белье будет отлично гармонировать с любой одеждой, оставляя посторонних в неведении внутренней яркости его обладателя.

Причина №4: Легкий способ выглядеть моложе

Все прекрасно знают, что одежда может полнить и старить. Это правило не обходит и нижнее белье. Старомодное кружево и неправильно подобранная посадка могут прибавлять возраст и портить фигуру. Другое дело яркие принтованные варианты. Милые трусики с котятами и яркий лиф точно добавят образу кокетливости, тем самым помогая выглядеть и чувствовать себя моложе. Способ по действию ничем не хуже, чем поход в спа-салон.

Нижнее белье с принтом станет отличным дополнением в коллекции. С его помощью можно быстро поднять себе настроение даже в пасмурный день. Выбирая стильные трусики и лифчик, особое внимание нужно уделить их качеству.

Компания Di Helen помогает женщинам чувствовать себя уверенными в себе и проявлять свою индивидуальность. Стиль, комфорт и женственность – это все про изделия от Di Helen.