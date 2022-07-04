Новые адреса адресной помощи Париматч

Международная холдинговая компания Париматч уже давно успешно лидирует в Украине и ряде стран СНГ в сфере онлайн беттинга и гэмблинга. События 24 февраля 2022 года заставили руководство компании принять решение прекратить любую деятельность на территории страны агрессора.

Далее было решено полностью остановить покрытие территории Беларуси. Площадка https://parimatch.ua/ придерживается проукраинской политики и ни на какие компромиссы идти не собирается. Parimatch Foundation, который раньше курировал благотворительную деятельность в области спорта и образования, расширил список адресов, куда необходимо направить финансовую помощь. Теперь в этой категории ВСУ, переселенцы, люди с освобожденных территорий и многие другие категории нуждающихся.

Вклад Parimatch Foundation в проект “Поддержи ребенка”

В центре внимания благотворительного фонда Париматч оказались дети. Даже те, кто не пострадал физически, получили глубокую моральную травму, лишившись родных стен. На Телеграм-канале развернул свою работу проект “Поддержи ребенка”. Ориентирован он в первую очередь на родителей, а квалифицированную помощь оказывают практические психологи. Благотворительная организация Parimatch Foundation отлично понимает, что для масштабной помощи необходимы материальные вложения. Это позволит привлечь необходимых специалистов не только внутри страны, но и прибегнуть к консультациям, к примеру, израильских специалистов.

Что представляет собой проект “Поддержи ребенка”

Написав в телеграмм-канал “Поддержи ребенка” родители получат много полезной информации, например:

рекомендации, как преодолеть последствия психологической травмы;

разработки, как обсуждать с детьми события войны;

аудиосказки с успокаивающим и расслабляющим эффектом;

упражнения от логопеда;

специальные заготовки для малоподвижных игр;

советы воспитателям и учителям;

тексты для интерпретации в подвижных играх;

материалы для ежевечерней рефлексии и многое другое!

Материалы сайта пополняются многоразово в течение суток. Руководители Телеграм-канала прилагают немалые усилия, чтобы поток важной информации не иссякал. К работе они привлекают как профессионалов, так, к примеру, и воинов ВСУ, рассказывающих сказку на ночь.

Естественно, что такая активность требует постоянной дотации, поэтому Париматч и взял канал под свою опеку. Финансовые вливания производятся регулярно и дают возможность руководству проекта расширять круг вопросов, организовывать онлайн-консультации педагогов и родителей. Забота о психологическом состоянии детей в скором времени принесет свои плоды. И пусть они не будут реально осязаемы, но от этого во многом зависит будущее страны.