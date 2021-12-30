Настольные игры для компании друзей

Лучшие настольные игры никогда не потеряют своей актуальности. Буквально каждый год распродаются миллионы копий лучших представителей жанра, составляя нешуточную конкуренцию другим видам развлечений.

Ничего удивительного в этом нет, так как настолки развлекают и детей, и их родителей. Если вы не хотите ошибиться с выбором по поводу подарка на любой праздник – популярные настольные игры лучший вариант.

Игры для компаний отличаются не только забавностью, но и возможностью провести время досуг с семьей, друзьями или коллегами. Более того, настолки положительно влияют на:

развитие памяти;

возможность просчитывать ходы наперед;

логику;

стратегическое мышление.

Монополия

Можно сказать, что это самая продаваемая в Украине игра для компании за столом. Главная задача – разбогатеть, а для этого необходимо участвовать в аукционах, покупать заводы, строить отели, заставлять своих конкурентов платить деньги, когда они становятся на ваши клеточки

Отметим, что Монополия – универсальная настольная игра, предназначенная для всех возрастов. Существует не только классическая версия, но и расширенные редакции, которые привнесут еще больше драйва и увлеченности.

Скраббл

Смысл заключается в создании слов на специальной доске. Размещаться они могут, как вертикально, так и горизонтально. Даже можно их перекрещивать для образования новых. Существуют и дополнительные нюансы, связанные со стоимостью каждой буквы и специальных клеточек на игровом поле.

Лучший игрок – этот тот, который набрал самое большое количество очков. Предназначается для участников старше 10 лет. Максимальное количество игроков – 10 человек.

Настольная игра обладает исключительно положительными отзывами, с которыми советуем и ознакомиться перед покупкой.

Тривиал персьют

Тривиальные погоня – еще один представитель интересных настольных игр. Участникам необходимо отвечать на вопросы из шести тематик для победы. Подходит как для двоих, так и большой компании. Минимальный возраст для вхождения – 8 лет. Существует достаточно много версий игры с вопросами: фильмы, игры, сериалы и т.д.

Отличный вариант для досуга на свежем воздухе.

Cluedo

Мечтаете стать детективом? Приглашайте друзей, ведь данная настольная игра предложит выяснить, кем же было совершено убийство, какой оружие использовалось и т.д. Одни участники строят догадки, а другие опровергают их, используя игровые подсказки. Выигрывает тот, кто первым расскажет о всех нюансах преступления.

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