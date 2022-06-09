Как ни странно, но образ современного настоящего мужчины начинается именно с нижнего белья. В старые “добрые времена” мужчины совсем не заморачивались этой темой, а женщины их поддерживали в этом и шили трусы из старого постельного белья.

К счастью, эра обносков закончилась и каждый уважающий себя мужчина тщательно подбирает себе нижнее белье, а в том, чтобы купить мужские трусы стринги https://menactive.com.ua/stringi/ нет ничего странного, как говорится на вкус и цвет! Большая разновидность нижнего мужского белья позволяет подобрать индивидуально под каждого мужчину трусы.

Виды мужского нижнего белья

Для мужчины очень важно найти именно ту модель трусов, которая будет максимально комфортной и при этом подчеркивать все достоинства. Рассмотрим самые популярные модели мужских трусов:

Боксеры – пожалуй самый популярный вариант, плотно прилегают к телу и подчеркивают все достоинства, подходят практическу любому типу фигуры. К тому же, отлично скрываются под одеждой, купить мужские трусы боксеры недорого можно по ссылке https://menactive.com.ua/boksery/, данная модель обязана быть в гардеробе каждого мужчины. Слипы – классический вариант трусов, более известны в народе как плавки. Отличаются открытым бедром, довольно удобная модель, правда подходит не всем типам фигуры, хорошо смотрятся на высоких и стройных мужчинах. Семейные – трусы шортами, подходят для любителей свободного кроя. Модель не сковывает движения, не давит и не натирает. К тому же, отлично скрывает все недостатки, купить семейные трусы мужские можно на странице https://menactive.com.ua/semeynye-trusy/ и правильно подобрать данную модель для максимально комфортного использования. Стринги, танга, джоки – данные модели относятся к более интимной и деликатной теме. Как вариант, чтобы разнообразить свою повседневную жизнь и удивить вторую половинку.

Как выбрать мужское нижнее белье?

Есть несколько важных моментов, которые стоит учитывать, при выборе мужского нижнего белья:

Материал изделия – очень важный критерия, ткань должна быть из натуральных материалов. Нижнее белье – это не просто одежда, так как это единственная вещь из гардероба, которая 90% времени контактирует с нашим телом. Трусы из натуральных тканей позволят избежать аллергических реакций и кожных заболеваний. Размер изделия – для комфортного ношения важно подобрать правильный размер трусов, это позволит избежать неприятных ощущений, натираний в деликатных зонах. К тому же, подходящего размера трусы эстетически смотрятся на мужском теле. Модель изделия – разнообразия вариантов и форм нижнего белья позволяет подобрать для любого телосложения трусы. Существуют модели которые эффектно подчеркивают все достоинства и скрывают недостатки. К тому же, для себя нужно определить, как именно комфортно, чтобы плотно поддерживало, или же, наоборот, не сковывало движений.

Придерживаясь нескольких правил, подобрать для себя комфортное нижнее белье, не составит труда.