Легализация скважины на воду согласно требованиям законодательства

Артезианские скважины часто бурят для водоснабжения частных домохозяйств. Однако в некоторых случаях мало провести земельные работы. Иногда требуется получить разрешение на бурение скважины. Даже если Закон не требует никаких разрешений, все равно придется оформить паспорт на сооружение.

Когда нужно легализовать скважину?

Согласно закону Украины «О недрах», все природные ископаемые принадлежат государству. В статье 23 этого закона указано, что без специального разрешения можно бурить скважину, если суточный объем добычи не превышает 300 м3. Вода может использоваться субъектом для бытовых и хозяйственных нужд. Для большего потребления потребуется разрешение. Однако не все так просто.

Использование подземных вод также регулируется Водным Кодексом Украины. В статье 48 этого закона указано, что без разрешения на спецводопользование можно потреблять до 5 м3 в сутки. Если вы планируете расходовать больше, придется оформить этот документ и платить ренту за пользование недрами. Предприятия, 75% дохода которых составляет производство сельскохозяйственных товаров, имеют право потреблять более 300 м3 в сутки без оформления разрешения.

Чтобы государство могло контролировать расход, статья 98 ВКУ запрещает ввод в эксплуатацию скважин, не оборудованных счетчиком и запорной арматурой. Это требование относится ко всем скважинам, независимо от суточного потребления.

Помимо счетчика потребуется получить и паспорт на сооружение. Об этом сказано в Постановлении КМУ №963 «Об утверждении порядка государственного учета артезианских скважин и обустройстве их приборами учета».

Отметим, что статьи 110 и 111 Водного кодекса содержат подробные сведения об ответственности за нарушение этого закона. Предусмотрено серьезное наказание вплоть до уголовной ответственности.

Что нужно для легализации промышленной скважины?

Чтобы получить разрешительные документы, необходимо провести целый комплекс работ. Он включает:

обследование скважины;

установку счетчика;

установку крана и отбор воды для проведения анализа ее химического и бактериологического состава;

разработку проекта на бурение;

подготовку документов — гидрогеологического заключения, акта обследования земельного участка, технических условий, протокола сессии исполкома;

оформление разрешения на спецводопользование;

выдачу паспорта на скважину.

Скважину обследуют для определения глубины, конструкции, уровня подземных вод. Проводят контроль насоса, счетчика и крана для отбора проб. Обязательное требование — соблюдение санитарных норм. Поблизости не должно быть септиков, выгребных ям, хозяйственных построек и земельных сооружений. Координаты источника обязательно отмечают на карте.

Документы на скважину

Основной документ — паспорт установленного образца. Даже если разрешение на бурение не требуется, его все равно придется оформить. В нем указывают все сведения:

регистрационный номер сооружения;

наименование субъекта, который разработал проект;

наименование организации, которая провела буровые работы;

способ бурения;

использованное оборудование;

географическое положение;

результаты гидрогеологических исследований;

данные о химическом и бактериологическом составе воды.

Паспорт выдает буровая организация, имеющая на это право. Действие паспорта вступает в силу после регистрации в Геологической службе. Данные также вносят в Водный кадастр Украины.

Законодательные основы для легализации скважины

Все полезные ископаемые и природные ресурсы находятся на балансе государства. Оно контролирует их расход и влияние на экологию. Именно по этой причине для добычи артезианской воды в промышленных масштабах требуется разрешение. Для этого потребуется согласие местной власти. Оно выдается на основании проекта бурения.

Государственный контроль над пользованием подземными водами довольно сложен. Базой для него служат 2 закона — «О недрах» и Водный Кодекс Украины. Разрешительная документация потребуется, если вы планируете расходовать более 5 м3 в сутки, но всем владельцам скважин придется оформить паспорт на это сооружение.