Ламінат у Києві: обираємо якісне покриття за порадами фахівців

Ламінат є одним з лідерів серед підлогових покриттів на будівельному ринку. Насамперед його популярність зумовлена вигідною ціною, досить хорошими експлуатаційними характеристиками та великим асортиментом дизайну, кольорів та фактур.

Завдяки ламінованим панелям можна створити затишний та практичний інтер’єр, тому поради щодо вибору цього виду оздоблення цікавлять багатьох покупців.

Виробники будівельних матеріалів постійно працюють над покращенням якісних характеристик підлогових покриттів. Це стосується і ламінату — сьогодні можна придбати стійкі до зносу та вологи панелі, що за умов правильного догляду прослужать багато років. Попри чималий скептицизм, ламінат, а особливо його найновіші види можуть скласти гідну конкуренцію іншим оздоблювальним матеріалам для підлоги. Як же вибрати ламінат, що виправдає очікування?

Вибір ламінату тісно пов’язаний з типом кімнати, в якій ви плануєте монтаж нової підлоги. Тож фахівці радять враховувати тип кімнати, а також навантаження на підлогу, щоб придбати ламінат з правильними технічними характеристиками. Загальні рекомендації щодо вибору ламінату відповідно до класу міцності та захисту від стирання такі:

у приміщеннях з незначним навантаженням на підлогу, як-от спальня, встановлюють ламіновані панелі класу — 31/АС3;

у житлових приміщеннях з середньою інтенсивністю руху (передпокоях, кухнях), а також невеликих комерційних приміщеннях радять встановлювати ламінат класу — 32/АС4;

у приміщеннях, де на підлогу щодня чинять сильне навантаження (громадські будівлі, великі офіси) треба використовувати ще міцніший ламінат, а саме покриття 33/АС5 класу.

Зауважте, що меблі також створюють навантаження на підлогу. Крім того, фахівці рекомендують звертати увагу на товщину панелей. Оптимальний показник — не менше 6-7 мм.

Відомо, що матеріали основи ламінату вбирають вологу. Однак з часом покриття вдосконалили й сьогодні є змога придбати вологостійкий ламінат. Його обробляють спеціальними засобами, що відштовхують воду, а також ізолюють стики, бічні елементи та замки. Краще обирати саме такий вид ламінату, адже волога може потрапити на підлогу у будь-якій з кімнат помешкання. Одним з різновидів стійкого до вологи ламінату є покриття на основі карбонату кальцію та полівінілхлориду. Це так званий SPC-ламінат, який придатний для монтажу навіть у ванній кімнаті. Основою такого ламінату є не традиційні ДВП або ДСП, а кальцієво-полімерні плити. Крім того, покриття є міцним, стійким до зносу та сумісним з різними системами підігріву підлоги.

Оскільки від підлоги великою мірою залежить вигляд та затишок кімнати, покупців також цікавить правильний вибір ламінату відповідно до дизайну інтер’єру. Найпопулярнішими є декори з імітацією різноманітних порід дерев. Майже до всіх стилів інтер’єру підійде ламінат світлих відтінків (зображення ясена, білого дуба, клена та ін.), які також зроблять кімнату візуально більшою. Створити вдалий інтер’єр просторої кімнати можна також використавши ламінат з зображенням темних порід деревини, наприклад, горіха, вишні, темного дуба, венге, палісандра.