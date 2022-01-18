Курсы UI/UX и Python – первый шаг для трудоустройства в IT-сфере

Python – достаточно гибкий, простой, понятный и популярный язык программирования, применяемый фактически во всех сферах разработки.

При помощи него можно создавать специальные web-приложения, создавать игры, а также автоматизировать разнообразные задачи системного администрирования, выполнять анализ данных и проч. Более подробно о Python можно прочитать на сайте https://foxminded.ua/python/ .

Как получить реальные знания и опыт?

Чтобы овладеть языком программирования, рекомендуется посещать специализированные курсы. Как правило, лекции читают действующие разработчики. Многие профессионалы используют Python в собственных проектах, которыми ежедневно пользуются миллиарды людей. Благодаря обучению люди осваивают темы, которые нужны для эффективной работы программиста. Кроме того, на курсах можно узнать о многочисленных особенностях языка, нередко опускающихся при его изучении в ВУЗах.

Обучение дает возможность ознакомиться с конструкциями языка, структурой и видами данных, функциями, а также научиться использовать ориентированные и объектные и основы функционального программирования. Слушатели курсов узнают относительно особенностей реализации языка Python, научатся создавать многопоточный/асинхронный код. Кроме теории учащиеся проходят практические занятия для проверки освоенных знаний и улучшения навыков программирования. Каждый слушатель после окончания курса сможет применять полученный опыт с целью разработки проектов разной сложности.

Как обучиться UX/UI-дизайну?

Если появилось желания узнать, как с небольшими затратами получить много эффективности, проектирование современных интерфейсов для пользователей – это работа, которая точно сможет заинтересовать. Курсы UI/UX в Киеве рассчитаны как на опытных специалистов, так и на новичков.

UX представляет собой впечатления от пользовательского интерфейса. В задачи дизайнера входит адаптивность и функциональность продукта, а также создание такого сайта, который будет вызывать исключительно положительные эмоции. Чем интерфейс понятнее, тем проще пользователям приходить к задуманной цели и находить необходимую информацию.

Опыт пользователя напрямую зависит от того, какими особенностями обладает отзывчивость интерфейса, информационная архитектура ресурса. Без продуманного UI-дизайна и высококачественного копирайта не обойтись. В любой команде UX-дизайнеры могут иметь различные задачи. Тем не менее в основе работы – изучение опыта пользователей, тестирование/разработка прототипов, проектирование экранов, знание целевой аудитории.

UI – это пользовательский интерфейс (user interface), графический дизайн, визуальный стиль на мониторе.

UX – это пользовательский опыт (user experience), взаимодействие людей с интерфейсом.

Дизайн UX/UI – создание пользовательских интерфейсов, где комфорт применения является важным наряду с дизайном.

Где пройти курсы?

Если хочется получить знания для успешной работы, обучение рекомендуется проходить в Учебном центре Foxminded . Здесь слушателей ждет огромное количество программ, которые предназначены для подготовки специалистов разного уровня.

Курсы программирования доступны слушателям с обучением на реальном проекте. Они могут рассчитывать на минимум теории, максимальное количество выполненных задач и получение опыта. Будущие специалисты ведут работу в командах под чутким руководством менторов. После получения сертификата об окончании курсов многие программисты начинают самостоятельную реализацию проектов или устраиваются на престижную работу в крупные компании.