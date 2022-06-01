Купівля криптовалюти: біржі та обмінники

Сьогодні існує багато способів, щоб купити криптовалюту в потрібному обсязі. Для цього можуть використовуватися обмінники, криптогаманці, біржі, P2P-платформи та ін. Кожен варіант має свої плюси та мінуси, ризики.

Щоб звести до мінімуму можливу втрату грошей, користувачі повинні перевіряти свої дані, відмовитися від роботи з маловідомими майданчиками. Також варто оцінити відгуки на ресурси в інтернеті та протестувати функціонал на невеликих сумах.

Обмінник VS криптобіржа: різниця в принципі роботи

Зрозуміти, чим один інструмент відрізняється від другого, можна за рахунок ознайомлення з принциповими відмінностями:

Обмінник. Купівля криптовалюти здійснюється таким чином: ви відправляєте гроші на рахунок компанії, а натомість вам надають бажані електронні монети. Обмінник – це свого роду посередник під час операцій. Діючі курси залежать від котирувань на провідних світових біржах.

Криптобіржа. Тут усі транзакції виконуються виключно між учасниками торгів, із приватними особами. Користувач, який хоче придбати цифрову валюту, виставляє ордер на продаж для іншого користувача. Той із користувачів, кого влаштовують задані умови, купує коіни за висунутою ціною.

Що вибрати

Якщо вам одноразово потрібна криптовалюта, купити її швидко можна в обміннику. Якщо плануєте купувати та продавати активи на регулярній основі, щоб отримувати прибуток на різницю курсу, тоді онлайн-обмінники – не найзручніше рішення. Такий спосіб пов’язаний із низкою ризиків. Головний – потрапити на шахрая та несумлінний сервіс. Часто трапляються помилки під час заповнення заявки на покупки токенів. За такого варіанту кошти «згорають», оскільки повернути їх неможливо.

Біржа – одне із найнадійніших місць, щоб купити крипту. У них передбачено перевірку особи. Таким чином, втрачається анонімність, проте з’являється впевненість в співпраці виключно з перевіреними користувачами. Українським трейдерам рекомендується звернути увагу на такі майданчики: WhiteBIT, Kuna, Binance. Наприклад, у WhiteBIT комісія становить лише 0,1%.

Яку криптовалюту купити

Оптимальне рішення – стейблкоіни. Це монети, які прив’язані до курсу світових та національних валют. Їм практично не властива волатильність. Тому навіть через рік ваш криптодолар буде коштувати $1. Перевага такого вибору обумовлена ​​низькими комісіями під час переказів. При цьому мережа ефірів при високих навантаженнях може вимагати за транзакцію 50 доларів.

Сьогодні затребуваними вважаються такі стейблкоіни: USDT, USDC, BUSD, UST. Вони підходять для оплати на більшості інтернет-ресурсах.