Куда сходить на концерт с друзьями в Киеве?

Музыка, драйв, хорошее настроение, встреча с друзьями и совместная тусовка – это то, что наполняет нашу жизнь радостью и позитивом, заставляет сердце учащенно биться в предвкушении.

В последнее время этого было маловато по известным причинам, но постепенно все возвращается на круги своя. И наконец-то концерты Киев снова может предложить мероприятие на любой вкус. Вновь можно собираться компанией друзей и проводить время вместе под звуки любимой музыки на лучших концертных площадках столицы.

19 декабря 2021 г.

Stereo Plaza, пр-т В. Лобановского, 119

БАСТА

Вас ждет шоу высочайшего качества, ведь вместе с артистом едут десятки тонн самого лучшего оборудования и лучшие специалисты для его монтажа и наладки. И меньшего ждать не стоило, ведь это – Баста! Уж он-то знает толк в популярной музыке и в том, что нужно слушателям. Каждый его трек – это прямое попадание в сердечко, каждый его проект – это гарантированные первые строчки различных чартов. В этот вечер вас ждут живой звук, любимые хиты, эмоции, бьющие через край и впечатления, которые еще долго не померкнут.

Вы услышите:

«Сансара»

«Выпускной»

«Моя игра»

«Солнца не видно»

«Буду»

«Мама»

Начало в 20-00

20 декабря 2021 г.

Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1

ОЛЕГ КЕНЗОВ

Трудно поверить, что всего несколько лет назад это был скромный и стеснительный паренек, который неуверенно читал рэп, но мечтал петь по-настоящему, поэтому попробовал свои силы в телевизионном шоу «Х-фактор». С тех пор много воды утекло, произошло невероятное преображение, пришли уверенность и успех. И сейчас уже сложно представить украинскую эстраду без #ракетыбомбыпетарды. Зажигательные хиты знают и готовы подпевать все поклонники творчества этого артиста и не только они. Приходите и вы – не пожалеете!

Этим вечером вы услышите:

«Обстановка по кайфу»

«Отвечаю»

«Папин бродяга»

«Девочка Жасмин»

Начало в 19-00

13 января 2022 г.

Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

ОЛЕГ СКРИПКА

В канун Нового года по старому стилю вашему вниманию будет представлена новая шоу-программа Олега Скрипки под названием «Щедрик». Это будет особенное выступление, ведь популярный украинский артист будет выступать в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов! Каждый хит зазвучит по-новому, свежо и оригинально. Национальные традиции, самобытный фольклор, народные мотивы и, конечно же, невероятная харизма и энергетика Олега Скрипки – все это вместе представляет настоящую взрывоопасную смесь. Будет не только жарко, но и безумно весело! После такого концерта год точно будет светлым и счастливым!

Для вас прозвучат;

«Країна мрій»

«Весна»

«Очі чорні»

«Кобіта»

«Танці»

«Усміх твій таємничий»

«Юра»

Начало в 19-00