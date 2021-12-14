Куда сходить на концерт с друзьями в Киеве?

Музыка, драйв, хорошее настроение, встреча с друзьями и совместная тусовка – это то, что наполняет нашу жизнь радостью и позитивом, заставляет сердце учащенно биться в предвкушении.
В последнее время этого было маловато по известным причинам, но постепенно все возвращается на круги своя. И наконец-то концерты Киев снова может предложить мероприятие на любой вкус. Вновь можно собираться компанией друзей и проводить время вместе под звуки любимой музыки на лучших концертных площадках столицы.
19 декабря 2021 г.
Stereo Plaza, пр-т В. Лобановского, 119
БАСТА
Вас ждет шоу высочайшего качества, ведь вместе с артистом едут десятки тонн самого лучшего оборудования и лучшие специалисты для его монтажа и наладки. И меньшего ждать не стоило, ведь это – Баста! Уж он-то знает толк в популярной музыке и в том, что нужно слушателям. Каждый его трек – это прямое попадание в сердечко, каждый его проект – это гарантированные первые строчки различных чартов. В этот вечер вас ждут живой звук, любимые хиты, эмоции, бьющие через край и впечатления, которые еще долго не померкнут.
Вы услышите:
- «Сансара»
- «Выпускной»
- «Моя игра»
- «Солнца не видно»
- «Буду»
- «Мама»
Начало в 20-00
20 декабря 2021 г.
Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1
ОЛЕГ КЕНЗОВ
Трудно поверить, что всего несколько лет назад это был скромный и стеснительный паренек, который неуверенно читал рэп, но мечтал петь по-настоящему, поэтому попробовал свои силы в телевизионном шоу «Х-фактор». С тех пор много воды утекло, произошло невероятное преображение, пришли уверенность и успех. И сейчас уже сложно представить украинскую эстраду без #ракетыбомбыпетарды. Зажигательные хиты знают и готовы подпевать все поклонники творчества этого артиста и не только они. Приходите и вы – не пожалеете!
Этим вечером вы услышите:
- «Обстановка по кайфу»
- «Отвечаю»
- «Папин бродяга»
- «Девочка Жасмин»
Начало в 19-00
13 января 2022 г.
Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
ОЛЕГ СКРИПКА
В канун Нового года по старому стилю вашему вниманию будет представлена новая шоу-программа Олега Скрипки под названием «Щедрик». Это будет особенное выступление, ведь популярный украинский артист будет выступать в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов! Каждый хит зазвучит по-новому, свежо и оригинально. Национальные традиции, самобытный фольклор, народные мотивы и, конечно же, невероятная харизма и энергетика Олега Скрипки – все это вместе представляет настоящую взрывоопасную смесь. Будет не только жарко, но и безумно весело! После такого концерта год точно будет светлым и счастливым!
Для вас прозвучат;
- «Країна мрій»
- «Весна»
- «Очі чорні»
- «Кобіта»
- «Танці»
- «Усміх твій таємничий»
- «Юра»
Начало в 19-00