Паллет, который по другому называют поддоном – это специальная транспортная тара, которая представляет собой жесткую ровную площадку для груза.

Паллеты создаются таким образом, чтобы ими можно было управлять при помощи вилочного погрузчика. Поддон служит удобным основанием для складирования и перевозки грузов.

Но чтобы товар на паллете был транспортирован успешно, без ущерба и в полной сохранности, необходимо правильно установить его и обмотать специальным материалом, для устойчивости. Чаще всего для этой задачи применяют стрейч-пленку паллетную. Мы расскажем о том, какие стрейч-пленки бывают, и как правильно при помощи нее обмотать груз на поддоне.

Классификация стрейч-пленки

Стрейч-пленка – это полимерный материал, преимущество которого заключается в избирательных адгезивных свойствах. Это значит, что пленка прилипает друг к другу, но не прилипает к товару.

Выделяют две основных группы стрейч-пленок:

клинг-пленки;

более толстые пленки.

К первой категории относится более тонкий материал. Главным образом он нужен для единичной упаковки готовой продукции. Толщина клинг-пленки составляет от 5 до 11 микрон. А вот толстые полимерные пленки уже используются при транспортировке или групповой упаковки, в сельском хозяйстве и промышленности. Это упаковочные стрейч-пленки, толщина которых составляет 13-30 микрон.

Стрейч-пленку классифицируют по разным признакам, в частности, по типу производства. По этому параметру выделяют два способа:

метод рукавной экструзии;

способ плоскощелевой экструзии.

Первый способ был изобретен раньше, он не нуждается в больших финансовых вложениях, правда, его эффективность уступает более современному методу плоскощелевой экструзии.

Пленки, созданные способом рукавной (выдувной) экструзии, имеют довольно хорошую эластичность и прочность, но при небольших нагрузках. В основном ее используют в сельском хозяйстве для упаковки сена. Также такие пленки применяются при захоронении бытовых отходов, строительстве.

Методом плоскощелевой экструзии создают клинг-пленку. Изначально этим способом создавали трехслойную пленку, сегодня компании начали выпускать материал, который включает в себя пять слоев.

В зависимости от способа упаковки различают ручной и машинный стрейч. Первый тип предназначен для ручной обмотки. Чтобы обмотать товар машинным стрейчем, необходимо специальное оборудование.

Как правильно упаковывать груз на паллетах

Установка груза на паллеты и его обмотка – важная процедура, от которой зависит сохранность продукции и ее целостность при перевозке. Существуют специальные правила установки товаров на поддоны.

Например, на паллеты устанавливается только однотипный по размеру, массе и форме груз. Груз не должен выступать за край поддона больше, чем на 2 сантиметра. Нужно точно рассчитать прочность и вес товара, чтобы верхние ряды не раздавили нижние. Наибольшая высота груза на поддоне не может быть больше 180 сантиметров.

Использование упаковочной ленты для фиксации груза

Если груз очень тяжелый (например, кирпич или шлакоблок), то можно будет обойтись и без дополнительной фиксации. Но в большинстве случаев товар все же нужно закрепить. Для этого и используют полимерную пленку. Процесс может производится вручную, а также автоматическим и полуавтоматическим способом.

Для ручной фиксации необходимы ручные обмотчики или нагревательный газовый пистолет. Такой способ подходит для малых объемов. А вот при более крупных масштабах не обойтись без автоматизации. Существуют специальные устройства для полуавтоматического и автоматического оборачивания лентой. Оборудование полуавтоматического типа работает следующим образом: на поддон с грузом надевается полиэтиленовый пакет с запаянной верхней частью. Под воздействием горячего воздуха пленка дает термоусадку.

Стрейч-пленка надежно фиксирует груз, защищает его от загрязнений. Это незаменимая вещь при транспортировке товаров.