Колл-центр Slots City надає інформаційну підтримку українцям під час воєнного стану

Легальний гральний бізнес у воєнний час зайняв чітку патріотичну позиції. Оператори активно допомагають збройним силам, підтримують вимушених переселенців та реалізують благодійні проекти.

Разом з тим, компанії продовжують працювати в більш спокійних українських регіонах, зберігаючи робочі місяця, виплачуючи заробітну плату та перераховуючи у державний бюджет щорічні ліцензійні платежі.

Там, де це можливо в сьогоднішніх умовах, легальні оператори продовжують не тільки працювати, а й розвивати свою сферу. Бренди продовжують вдосконалювати обладнання, купують інноваційні інструменти. Для прикладу, в Космолот http://www.gazeta.lviv.ua/ukraine-casino/cosmolot ігрові автомати тепер оснащені унікальною технологією SingSation. Інші особливу увагу приділяють допомозі українцям під час воєнного стану, запускаючи служби підтримки та колл-центри.

Slots City змінив формат роботи техпідтримки

Легальний гральний бренд Slots City http://www.gazeta.lviv.ua/ukraine-casino/slots-city бере активну участь у підтримці держави, економіки та населення. Запуск колл-центра інформаційної підтримки – один з проектів такої підтримки. Якщо говорити більш детально, то на період воєнного стану оператор повністю змінив формат власної служби технічної підтримки. Тепер консультанти компанії будуть допомагати не тільки у вирішенні питань щодо роботи казино, а й надавати інформаційну підтримку всім, хто потребує допомоги через воєнні дії.

Колл-центр працює цілодобово та без вихідних. Для зв’язку українці можуть вибрати будь-який зручний канал:

онлайн-чат;

e-mail support@slotscity.ua;

телефонний дзвінок на номер 063 021 30 25.

Служба підтримки надає інформацію про контакти волонтерів, допомагає з пошуком житла, уточнює розклад евакуаційних маршрутів із різних міст.

Інші ініціативи бренда

З початку повномасштабної війни Slots City веде активну роботу, допомагаючи населенню та державі в цілому. Легальний оператор одним з перших продемонстрував свою патріотичну позицію, причому не тільки допомагаючи ЗСУ та вимушеним переселенцям, а й підтримуючи економіку продовживши роботу та зберігши робочі місця.

З 24 березня оператор спільно з благодійним фондом “Повернись живим” запустив благодійну ініціативу. Її суть – 10 гривень з кожного успішного депозиту переводять фонду на допомогу ТРО та біженцям. Ще раніше Slots City передала мільйон гривень на потреби ЗСУ під час війни.