Киноначало 2022: лучшие премьеры

Последние 2 года кинематограф не сильно радовал нас яркими новинками. Пандемия привела к закрытию кинотеатров и многие звучные премьеры режиссеры оттягивали, как могли.

Но в последние несколько месяцев список премьер расширился. На экраны вышли долгожданные новинки. И первые месяцы 2022 года обещают не подвести.

Аллея Кошмаров

Почему бы не начать год с просмотра мистического психологического триллера Аллея Кошмаров ? Тем более, что в роли режиссера киноленты выступит Гильермо дель Торо, имеющий в своем арсенале Оскар. По его словам, именно его адаптация романа Уильяма Линзи Грэшема является наиболее близкой к книге и передает мысли и идеи автора произведения.

При просмотре вы насладитесь:

искрометной актерской игрой от Брэдли Купера и Кейт Бланшетт;

витиеватой сюжетной линией;

напряженными элементами психологического триллера;

непередаваемыми крупными планами и атмосферой кошмаров.

Картина, по словам режиссера, получилась довольно мрачной, но захватывающей и реалистичной. Приходите в кинотеатры 20 января и увидьте все своими глазами.

Звезды по обмену

Если вы не любите тяжелые, напряженные фильмы, предлагаем сходить на премьеру комедии с Олей Поляковой и Дзидзьо “Звезды по обмену”. По фильму герои играют звезд шоу бизнеса, которые не только являются завзятыми конкурентами, но и люто ненавидят друг друга.

В один прекрасный день они меняются телами. Само собой, такой вариант не устраивает обоих. Наши герои идут на всевозможные ухищрения, чтобы исправить ситуацию. Но сталкиваются с огромными проблемами.

В кинозале вас ждет:

искрометный юмор;

самые эпатажные артисты украинской эстрады;

легкая история со счастливым концом.

Хотите хорошо отдохнуть на зимних каникулах? Приходите в кинотеатры с 30 декабря.

Кингсмен. Начало

Для тех кому уже исполнилось 18, и, кто ждет от картины настоящий экшен, с множеством взрывов, захватывающих перестрелок, погонь и драк, обязательно стоит посмотреть “Кингсмен. Начало.”

История переносит зрителя в 1900-е годы, в те времена, когда секретная служба только начинала свою работу. Вы узнаете появлении Кингс Мена, о том, как героям картины удалось встать в противостояние с мировыми лидерами и остановить войну. На экранах с 13 января.