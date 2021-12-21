Киноначало 2022: лучшие премьеры

Последние 2 года кинематограф не сильно радовал нас яркими новинками. Пандемия привела к закрытию кинотеатров и многие звучные премьеры режиссеры оттягивали, как могли.
Но в последние несколько месяцев список премьер расширился. На экраны вышли долгожданные новинки. И первые месяцы 2022 года обещают не подвести.
Аллея Кошмаров
Почему бы не начать год с просмотра мистического психологического триллера Аллея Кошмаров? Тем более, что в роли режиссера киноленты выступит Гильермо дель Торо, имеющий в своем арсенале Оскар. По его словам, именно его адаптация романа Уильяма Линзи Грэшема является наиболее близкой к книге и передает мысли и идеи автора произведения.
При просмотре вы насладитесь:
- искрометной актерской игрой от Брэдли Купера и Кейт Бланшетт;
- витиеватой сюжетной линией;
- напряженными элементами психологического триллера;
- непередаваемыми крупными планами и атмосферой кошмаров.
Картина, по словам режиссера, получилась довольно мрачной, но захватывающей и реалистичной. Приходите в кинотеатры 20 января и увидьте все своими глазами.
Звезды по обмену
Если вы не любите тяжелые, напряженные фильмы, предлагаем сходить на премьеру комедии с Олей Поляковой и Дзидзьо “Звезды по обмену”. По фильму герои играют звезд шоу бизнеса, которые не только являются завзятыми конкурентами, но и люто ненавидят друг друга.
В один прекрасный день они меняются телами. Само собой, такой вариант не устраивает обоих. Наши герои идут на всевозможные ухищрения, чтобы исправить ситуацию. Но сталкиваются с огромными проблемами.
В кинозале вас ждет:
- искрометный юмор;
- самые эпатажные артисты украинской эстрады;
- легкая история со счастливым концом.
Хотите хорошо отдохнуть на зимних каникулах? Приходите в кинотеатры с 30 декабря.
Кингсмен. Начало
Для тех кому уже исполнилось 18, и, кто ждет от картины настоящий экшен, с множеством взрывов, захватывающих перестрелок, погонь и драк, обязательно стоит посмотреть “Кингсмен. Начало.”
История переносит зрителя в 1900-е годы, в те времена, когда секретная служба только начинала свою работу. Вы узнаете появлении Кингс Мена, о том, как героям картины удалось встать в противостояние с мировыми лидерами и остановить войну. На экранах с 13 января.