Какого бренда купить зарядное устройство для авто аккумулятора

Вопрос выбора ЗУ для аккумуляторной батареи вызывает у автовладельцев много сомнений и сложностей. И это неудивительно: рынок соответствующих автотоваров очень разнообразен. Приборы представлены в разных ценовых сегментах, отличаются функциональностью, габаритами

На форумах автолюбителей часто можно встретить вопрос, какого лучше производителя купить зарядное устройство для авто аккумулятора, чтобы аппарат был надежным и работал без нареканий.

Предлагаем топ 5 торговых марок, которые реализуют ЗУ. Продукция этих изготовителей пользуется спросом у автовладельцев и получает одобрение экспертов.

BOSCH

Немецкий производитель автодеталей предлагает широкий выбор товаров. В числе ассортимента – зарядники. Агрегаты отличаются продолжительным сроком службы и высоким качеством сборки. Компания выпускает приборы для свинцово-кислотных, гелиевых, литий-ионных и AGM батарей. Оборудование со встроенным микропроцессором выполняет зарядку в несколько этапов. Использование технологии защиты от замыкания в цепи делает эксплуатацию ЗУ простой и безопасной.

GOODYEAR

Американская компания GOODYEAR популярна среди автовладельцев. В прайсе бренда можно выбрать шины и прочите резинотехнические расходники. ЗУ GOODYEAR – отличный выбор для тех, кто не желает оказаться в непредвиденной ситуации на дороге. Аппараты отличаются компактными размерами при этом имеют внушительный функционал. ЗУ безопасны в использовании: предусмотрены защита от замыкания, перепадов напряжения, неправильного подключения, перегрузки.

LAVITA

Торговая марка LAVITA – это отечественный производитель автотоваров. Производственные мощности находятся в Южной Корее и Восточной Азии. Бренд выпускает зарядные элементы для свинцово-кислотных батарей, гелиевых, AGM. Продукция относится к бюджетному ценовому сегменту, при этом ее качество остается на уровне. Зарядные элементы отличаются ударопрочным корпусом, оснащаются индикацией, имеют функции защиты от перегрева и перезарядки.

Optimate

Данная компания – это бельгийский бренд, выпускающий средства тюнинга, диагностическое оборудование, зарядные для автомобилей и мототехники. В изделиях реализованы уникальные режимы восстановления разряженных АКБ. Простая и понятная индикация в виде светофора (три лампочки: зеленая, желтая, красная) позволяют определить состояние батареи принять решение о ее зарядке.

PULSO

Еще один украинский изготовитель автотоваров. Зарядники PULSO – это универсальные приборы, которые подходят для различных видов транспортных средств. Аппараты можно использовать не только для подзарядки, но для восстановления полностью севших АКБ. Приборы комплектуются прочным корпусом, на котором предусмотрена ручка для переноски. Крупногабаритное оборудование снабжается колесиками.

Выбрать и купить зарядное устройство для авто аккумулятора можно в интернет-магазине АТЛ. Компания предлагает надежные ЗУ с оперативной доставкой по Украине.