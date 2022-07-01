Какие виды апартаментов можно снять в мини-отелях Киева?

В крупной гостинице больше номерной фонд, чем в мини-отеле, но при этом в последней гарантируется комфорт, домашний уют и тишина. Одним из лучших вариантов в Киеве является апарт отель сети «Седьмое небо», с выгодным расположением и развитой инфраструктурой.

Внимательный администратор поможет подобрать подходящий вариант с учетом пожеланий потенциального постояльца и цели поездки. Постоянные гости на независимом ресурсе Booking.com высоко оценили сервис, рейтинг составляет 9,4. Здесь есть разные категории номеров: стандартный, семейный и люксовые.

Особенности стандартного номера в небольшом отеле

Одним из самых востребованных номеров в небольших отелях Киева является стандарт. Это улучшенный эконом вариант со всеми удобствами для комфортного временного проживания двух человек.

В нем есть удобная кровать для каждого с качественным текстилем, банные принадлежности в просторном санузле, плазменный телевизор и беспроводной интернет, компактная кухня с посудой, бытовой техникой и мини-баром.

Проводится ежедневная уборка, сделан современный ремонт, а обстановка продумана до мелочей, чтобы каждый гость смог почувствовать себя, как дома. Это оптимальный вариант не только для командировочных, но и тех, кто приехал в столицу на отдых или лечение.

Выбирая мини отели Киева, стоит учесть не только категорию номера, но и другие факторы. К ним относят месторасположение гостиницы, суточная цена проживания, время заселения/выселения, наличие завтрака, парковки для автомобиля гостя, перечень услуг, транспортная развязка и др.

В чем преимущества семейных и люкс апартаментов в мини-гостинице?

В мини-гостинице есть и семейные апартаменты, к основным преимуществам которых по сравнению со стандартными относят:

удлиненная двуспальная кровать;

изысканный интерьер;

европейский сервис;

хорошая звукоизоляция стен;

комфортная обстановка и отделка в светлых пастельных тонах.

В таких апартаментах будет комфортно и уютно не только семейной паре, но и влюбленным для незабываемого романтического свидания. В стоимость входит континентальный завтрак, его принесет в удобное время обслуживающий персонал.

Для тех, кто предпочитает улучшенный гостиничный сервис, предлагаются люкс апартаменты. Они расположены, в основном, на последнем этаже здания мини-гостиницы, установлено панорамное остекление, что открывает невероятный вид на город.

Преимущества люкс номеров заключаются не только в расположении, но и отсутствии соседей, качественной шумоизоляции, свежем воздухе на комфортной террасе, где находится зона для отдыха.

Здесь сделан дорогой ремонт с использованием высококачественных материалов отделки, гарантируется безопасность и высокий уровень европейского обслуживания постояльцев. Это самый просторный номер из всех категорий по привлекательной стоимости по сравнению с такими же апартаментами в крупных гостиницах.