Как выбрать обеденный стол-трансформер

Столы-трансформеры появились во многих домах. Благодаря своей эргономичности и полифункциональности, они могут использоваться в разных помещениях: на кухне, в детской комнате, гостиной и т.д.
Сегодня такие столы представлены на рынке в широком ассортименте с различными механизмами трансформации, размерами и формой столешниц. Такое богатство выбора дает возможность найти подходящий по бюджету вариант.
В интернет-магазине Меблянка представлены наиболее популярные конструкции столов-трансформеров для кухни. Мы отправляем понравившиеся варианты столов клиентам по всей Украине.
Выбираем размеры стола-трансформера для кухни
Выбор размера столешницы определяется, исходя из двух параметров:
- площадь помещения – чтобы стол в раскрытом виде не перекрывал все проходы;
- число людей, которые регулярно будут сидеть за столом – из расчета 60 сантиметров на каждого.
Идеальным решением является покупка модели, вмещающей всех обитателей дома, плюс минимум двух гостей.
Выбираем форму
Практически все обеденные столы-трансформеры выполняются со столешницами в виде квадрата или прямоугольника. Прямоугольные столы остаются самым практичным решением, так как их можно без проблем вписать в любое помещение.
Такая классическая форма позволяет их гармонично сочетать и с другими предметами мебели.
Выбираем материал стола-трансформера
Столешницы из чистого дерева сегодня практически не выпускаются для масс-маркета. Да и при современном качестве МДФ-панелей в этом нет особой необходимости. Тем более, что вес деревянного массива не только утяжеляет стол, но и создает дополнительные нагрузки на весь механизм, что приводит к его износу.
В свою очередь изделия из пластика с эстетической точки зрения слишком искусственны для обеденного стола и могут вызывать негативные аллюзии с дешевыми кафе. Не самое лучшее решение для тех, кто ценит домашний уют.
Самым популярным вариантом для хай-тек и лофт-версий остаются столы из закаленного стекла. Но чаще такими компактными невысокими моделями пользуются как журнальными.
Самые массовые варианты на рынке – столешницы из ДПВ и МДФ. Первый вариант дешевле, второй качественнее.
Определяемся с конструкцией стола-трансформера
От этого выбора зависит удобство использования стола. Варианты трансформеров сразу следует разделить на две большие группы:
- столы в полном смысле этого слова;
- поднимающиеся или выдвигающиеся плоские поверхности, которые выступают в роли стола.
Вторая группа представляет собой технические решения, которые являются стационарными и конструктивно крепятся к тем или иным элементам самой кухни.
- Выдвижная полка – когда столешница выдвигается из шкафа.
- Барная стойка с поднимающейся столешницей.
- Откидная крышка – крепится к стене. Аналог столиков, которые используются в поездах.
Это неплохие варианты для мини-кухонь, но у подобных трансформеров есть свои недостатки.
- Небольшая рабочая площадь столешницы. К тому же как минимум одна из сторон является глухой, что сокращает количество доступных посадочных мест.
- Невозможность перемещения делает такие варианты ограниченно функциональными.
Даже для маленькой кухни все-таки стоит подыскать компактный стол-трансформер в виде полноценной конструкции. Тем более, что подходящих вариантов предостаточно.
Книжка – хорошо знакомая система консольного типа, при которой две части столешницы в свободном положении висят по бокам узкой центральной части. Под поднимающиеся в стороны боковые «крылья» выдвигаются опорные ножки. Может раскладываться как полностью, так и с одной стороны.
Выкатной стол, при котором одна из частей стола выкатывается из другой. При этом есть модели с выравниванием уровней столешниц, а есть те, у которых они так и остаются в разных плоскостях.
Раскладной со столешницей под столешницей – при раскрытии дает увеличение рабочей поверхности в два раза.
Раздвижной с дополнительными вставками – дополнительные секции вытягиваются по бокам ли в центре.
Также в роли обеденного стола могут выступать и журнальные столики-трансформеры с квадратными столешницами и подъемным механизмом.
Пару советов и рекомендаций
При выборе стола целесообразно учитывать несколько ключевых параметров:
- габариты в сложенном и разложенном виде;
- трансформационный механизм;
- материал изготовления;
- дизайн.
Учет этих критериев поможет вам выбрать стол, может быть, и не с идеальными, но максимально приближенными к ним характеристиками.