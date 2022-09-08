Как выбрать обеденный стол-трансформер

Столы-трансформеры появились во многих домах. Благодаря своей эргономичности и полифункциональности, они могут использоваться в разных помещениях: на кухне, в детской комнате, гостиной и т.д.

Сегодня такие столы представлены на рынке в широком ассортименте с различными механизмами трансформации, размерами и формой столешниц. Такое богатство выбора дает возможность найти подходящий по бюджету вариант.

В интернет-магазине Меблянка представлены наиболее популярные конструкции столов-трансформеров для кухни. Мы отправляем понравившиеся варианты столов клиентам по всей Украине.

Выбираем размеры стола-трансформера для кухни

Выбор размера столешницы определяется, исходя из двух параметров:

площадь помещения – чтобы стол в раскрытом виде не перекрывал все проходы;

число людей, которые регулярно будут сидеть за столом – из расчета 60 сантиметров на каждого.

Идеальным решением является покупка модели, вмещающей всех обитателей дома, плюс минимум двух гостей.

Выбираем форму

Практически все обеденные столы-трансформеры выполняются со столешницами в виде квадрата или прямоугольника. Прямоугольные столы остаются самым практичным решением, так как их можно без проблем вписать в любое помещение.

Такая классическая форма позволяет их гармонично сочетать и с другими предметами мебели.

Выбираем материал стола-трансформера

Столешницы из чистого дерева сегодня практически не выпускаются для масс-маркета. Да и при современном качестве МДФ-панелей в этом нет особой необходимости. Тем более, что вес деревянного массива не только утяжеляет стол, но и создает дополнительные нагрузки на весь механизм, что приводит к его износу.

В свою очередь изделия из пластика с эстетической точки зрения слишком искусственны для обеденного стола и могут вызывать негативные аллюзии с дешевыми кафе. Не самое лучшее решение для тех, кто ценит домашний уют.

Самым популярным вариантом для хай-тек и лофт-версий остаются столы из закаленного стекла. Но чаще такими компактными невысокими моделями пользуются как журнальными.

Самые массовые варианты на рынке – столешницы из ДПВ и МДФ. Первый вариант дешевле, второй качественнее.

Определяемся с конструкцией стола-трансформера

От этого выбора зависит удобство использования стола. Варианты трансформеров сразу следует разделить на две большие группы:

столы в полном смысле этого слова;

поднимающиеся или выдвигающиеся плоские поверхности, которые выступают в роли стола.

Вторая группа представляет собой технические решения, которые являются стационарными и конструктивно крепятся к тем или иным элементам самой кухни.

Выдвижная полка – когда столешница выдвигается из шкафа.

Барная стойка с поднимающейся столешницей.

Откидная крышка – крепится к стене. Аналог столиков, которые используются в поездах.

Это неплохие варианты для мини-кухонь, но у подобных трансформеров есть свои недостатки.

Небольшая рабочая площадь столешницы. К тому же как минимум одна из сторон является глухой, что сокращает количество доступных посадочных мест.

Невозможность перемещения делает такие варианты ограниченно функциональными.

Даже для маленькой кухни все-таки стоит подыскать компактный стол-трансформер в виде полноценной конструкции. Тем более, что подходящих вариантов предостаточно.

Книжка – хорошо знакомая система консольного типа, при которой две части столешницы в свободном положении висят по бокам узкой центральной части. Под поднимающиеся в стороны боковые «крылья» выдвигаются опорные ножки. Может раскладываться как полностью, так и с одной стороны.

Выкатной стол, при котором одна из частей стола выкатывается из другой. При этом есть модели с выравниванием уровней столешниц, а есть те, у которых они так и остаются в разных плоскостях.

Раскладной со столешницей под столешницей – при раскрытии дает увеличение рабочей поверхности в два раза.

Раздвижной с дополнительными вставками – дополнительные секции вытягиваются по бокам ли в центре.

Также в роли обеденного стола могут выступать и журнальные столики-трансформеры с квадратными столешницами и подъемным механизмом.

Пару советов и рекомендаций

При выборе стола целесообразно учитывать несколько ключевых параметров:

габариты в сложенном и разложенном виде;

трансформационный механизм;

материал изготовления;

дизайн.

Учет этих критериев поможет вам выбрать стол, может быть, и не с идеальными, но максимально приближенными к ним характеристиками.