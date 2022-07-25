Как выбрать недорогую, но в то же время качественную кровать?

Недорогая кровать односпальная совсем не означает, что модель будет некачественной. Вполне возможно найти сальное место по лояльной стоимости, которое долго прослужит.

Но, конечно, придется потратить больше времени, чтобы проанализировать все критерии надежной кровати, и найти на рынке модель, которая будет им соответствовать.

Основные рекомендации

Чтобы купить кровать с невысокой стоимостью, следуйте таким рекомендациям:

обращайте внимание на материал;

остановите выбор на эргономичной форме;

проверьте качество сборки;

для спальни предпочтительнее модель со спинкой;

стиль кровати соответствует общему интерьеру;

для экономии свободного пространства, выбирайте модели с ящиками или подъемным механизмом.

Выбирая кровать, первое на что нужно обратить внимание — материал. На рынке представлен большой ассортимент изделий из дерева, МДФ, пластика, металла, ДСП и ЛДСП. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Лучшим материалом для односпальной кровати (да и для двухспальной тоже) считается массив дерева, но такое изделие будет иметь высокую цену. Но с учетом его положительных характеристик и длительного срока эксплуатации, стоимость вполне оправдана. Неплохим вариантом, но более бюджетным, считается МДФ. А вот кровати из металла, хоть и вечны, приносят множество проблем. Например, транспортировка такого изделия доставляет дискомфорт.

На рынке практически нет ограничений по форме кровати. Но наибольшим спросом пользуются прямоугольные формы. Они максимально удобны, подходят практически под любой стиль интерьера. Круглые и овальные выглядят весьма эффектно. Но со временем могут возникнуть проблемы с подбором постельного белья. Также уборка квартиры станет затруднительной. От каркаса напрямую зависит долговечность изделия, поскольку этой конструкции необходимо выдерживать на протяжении длительного времени вес владельцев и матраса. Часто его делают из пластика, такой вариант дешевле, но менее прочен. Лучше выбрать натуральные деревянные конструкции.

Если свободное пространство комнаты позволяет, то лучше купить кровать с мягким изголовьем. Придется немного больше заплатить, чем за модель без этого дополнения. Но зато будет намного комфортнее читать книги, смотреть видео и просто лечь вздремнуть днем.

Стиль кровати также играет важную роль, поскольку даже недорогая модель не должна выглядеть в комнате неуместно. Для минимализма выбирайте низкие кровати без ножек или на небольшом подиуме.

Ящики и подъемный механизм позволят больше не задаваться вопросом, где хранить постельное белье. С такими дополнениями оно всегда будет под рукой и далеко от взгляда посторонних.

Не игнорируйте матрас. Модель не должна быть слишком жесткой. Поскольку они могут создать дискомфорт во время сна. Самым лучшим вариантом является матрас средней жесткости или ортопедическая модель. Они могут быть пружинными и беспружинными. Пружинные матрасы пользуются все еще большей популярностью. Но если крепление слишком жесткое, то оно может негативно отразиться на здоровье владельца. Беспружинные матрасы производятся из латексной пены, и имеют массу достоинств. Обеспечивает наилучшую поддержку тела во время сна и отдыха.