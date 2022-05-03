Как выбрать кроссовки для бега

Каждый спорт подразумевает свой особый тип нагрузки, который может навредить новичку. Так что не подготовленному спортсмену крайне важно выбрать пару кроссовок, которая сделает занятия более комфортными и безопасными.

Кроссовки для бега должны обладать максимальным показателем амортизации, быть гибкими и плотно прилегать к ноге. Оригинальные мужские кроссовки Nike, которые прекрасно справятся с поставленными задачами, можно купить по ссылке.

Ключевые характеристики беговых кроссовок

Все модели кроссовок для бега должны иметь достаточную амортизацию. Она располагается в пятке, редко — в передней части. Подошва и сам кроссовок, особенно спереди, должен быть гибким и мягким.

Ещё одна особенность беговой спортивной обуви — воздухопроницаемость, поэтому для производства используются сетчатые ткани, а не кожа.

Жесткие вспомогательные элементы разрешены только сзади. При этом они не должны контактировать с ногой, надавливать или натирать. Идеальный вес кроссовок составляет до 400 грамм.

Что ещё важно проанализировать во время покупки кроссовок для бега

То, что спортивная обувь соответствует всем заявленным параметрам, ещё не значит, что она подойдет конкретному бегуну. Возьмите во внимание:

половую принадлежность;

анатомические особенности стопы;

тип бега;

тип покрытия;

сезон.

Женская стопа более требовательна к подбору кроссовок. Речь идёт не только о её ширине, но и о том, что женщины весят меньше, а значит нуждаются в меньшей амортизации.

Не менее важно проанализировать пронацию и супинацию. Тем, кто имеет слишком высокий свод стопы, придётся подобрать модель с супинатором. Так можно защитить колени и спину от травм.

Во время примерки спортивной обуви важно понимать, как она сидит на ноге. Беговые кроссовки должны плотно прилегать к ноге. Важно выбирать модель по размеру, которая не будет сдавливать стопу. Золотое правило: большой палец должен приблизительно на 3 мм отступать от носка кроссовка. Это обезопасит ноготь во время бега.

Чем дальше беговая дистанция, тем больше амортизации понадобится. Не менее важную роль играет тип покрытия. Для занятий на ровной твёрдой поверхности, например, на асфальте, подойдет мягкая подошва. Для грунтовых участков стоит выбрать кроссовки с большим протектором, что повышает отдачу.

Летние кроссовки хорошо дышат, но пропускают влагу. Осенние и зимние модели более плотные, владеют влагоотталкивающими свойствами.

Следовательно, стоит выбирать кроссовки для бега не только с учётом популярности бренда, но и опираясь на индивидуальные анатомические особенности стопы.