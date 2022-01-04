Как выбрать качественный и удобный матрас — наполнители, размеры, жесткость

При покупке матраса важно учесть несколько факторов. Основные моменты — наполнитель и размер. Вам может подойти модель с пружинами, без них, смешанного типа.

Выбираем тип изделия

Среди пружинных лучше выбирать с независимым блоком — каждая пружина помещена в карман из ткани, не влияет на остальные. На таком матрасе может быть несколько зон жесткости — дополнительный комфорт для позвоночника. Не возникает эффекта волны, когда вы спите вдвоем.

Беспружинные состоят из одного блока или нескольких слоев наполнителей. Используют современные технологичные материалы — кокос, пену, латекс.

Выпускают смешанные варианты — как матрасы «Аскона», с блоком пружин и слоями наполнителей. В ортопедической модели TERAPIA CARDIO дополнительный массажный эффект придает пена Orto Foam. Многослойность создает упругость и отличную поддержку спины благодаря пяти зонам жесткости.

Правильная длина, ширина, высота

Размеры тоже важно учитывать при выборе. Подходящую длину легко вычислить. Прибавьте 15 см к своему росту. Полученное число не должно быть меньше длины матраса. Если спят двое, вычисляйте по росту более высокого из пары. 190 и 200 см в длину — наиболее распространенные параметры. Подходят для тех, чей рост не превышает 180–185 см.

По ширине выделяют следующие виды:

односпальные — 80 или 90 см;

полутораспальные — 120 см;

двуспальные — 140–190 см.

Более широкие — 200–230 см — просторные семейные. На них легко помещается три человека. Такой вариант подойдет семьям с детьми, где ребенок любит приходить спать к родителям. Вдвоем на большом матрасе тоже будет более чем комфортно и свободно. Для одного человека подойдут односпальные и полутораспальные модели. Паре будет комфортно на двуспальных шириной от 140 см. Семейные модели подходят для двух людей с широким телосложением и троих человек. Для детей выбирают специальные детские матрасы или взрослые односпальные.

Наконец, высота зависит от наполнителей — их толщины и количества слоев. Высота одного слоя обычно составляет от 1 до 10 см. У беспружинного матраса получается от 16 до 24 см. С пружинами — более высокие. Важны размеры вашей кровати — матрас в норме выше кроватного бортика примерно на 5–10 см.

Смотрим на жесткость

Жесткость определяют наполнители. Так, за мягкость отвечают латекс, пена. А вот с кокосовым моноблоком выпускают жесткие изделия. Обязательно смотрите на эту характеристику — от нее зависят здоровье спины и качество отдыха. Полным людям рекомендуется спать на жестких поверхностях, пожилым подходят мягкие. Младенцам тоже советуют выбирать матрасы с высокой жесткостью — натуральные кокосовые идеальны.

Матрасы бывают односторонними и двусторонними. У односторонних «рабочая» поверхность одна, другая покрыта износостойким материалом. Двусторонние можно переворачивать. Жесткость на обеих сторонах одинаковая или разная, что более удобно: можно спать на более мягкой или твердой поверхности в зависимости от самочувствия.

От выбора матраса зависит, насколько здоровым и полноценным будет сон. Лучше сразу обратить внимание на продукцию надежных крупных производителей — «Аскона», Come-for, American Dream и другие. Ознакомьтесь с ассортиментом крупных брендов в магазине E-matras.