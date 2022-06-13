Для обслуживания автотранспорта в автомастерских часто применяется четырехстоечный подъемник. Он представляет собой конструкцию, состоящую из четырех вертикальных стоек и двух металлических трапов. По способу функционирования это приспособление сходно с эстакадой или слесарной ямой.

Подъемник обеспечивает свободный доступ к днищу авто без необходимости задействования подсветки. Подходит для большинства слесарных работ. Данные изделия различаются по комплектации, типу привода.

Четырехстоечный подъемник: особенности, преимущества применения

В комплектацию устройства входят передние поворотные круги, задние подвижные платформы и траверса. Круги и платформы используются для выполнения развал-схождения (регулировки угла установки колес). Подъемники оборудуются блокировочным механизмом электрического или механического типа. Механическую блокировку обеспечивают стопоры, вставляющиеся в специальные пазы. Для электрической блокировки применяются пневматические цилиндры, срабатывающие после нажатия кнопки на управляющей панели.

Среди преимуществ оборудования стоит отметить:

Доступную стоимость.

Повышенную жесткость конструкции за счет использования усиленного профиля платформ.

Устойчивость к повышенным нагрузкам.

Повышенную точность, соответствующую требованиям автопроизводителей.

Присутствие рифленых направляющих снижает скольжение во время заезда на подъемник. Также на нем установлена пара передних ограничителей, предотвращающих выезд транспорта за его пределы во время осмотра и ремонта. Это – простое и экономичное решение для комплектации небольших авторемонтных мастерских и сервисов, оказывающих услуги развал-схождения.

Кроме того четырехстоечные подъемники устойчивы к деформациям и повреждениям при повышенных нагрузках, что включает их в категорию самых крепких и прочных устройств.

Как выбрать четырехстоечный подъемник

При покупке подъемника для гаража или сервиса стоит обратить внимание на такие параметры, как габариты, вес. Также необходимо учитывать грузоподъемность устройства. Важные моменты при выборе:

Длина, конфигурация платформ. От них зависит возможность обслуживания легкового и грузового транспорта разных размеров.

Расстояние между колоннами.

Эргономичность, удобство в эксплуатации.

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